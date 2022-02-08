رابط التقديم بالمعهد السعودي التقني للتعدين 1443

المعهد السعودي التقني للتعدين قد أعلن من خلال موقعه الإلكتروني عن توفير التقديم والقبول في برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف لجميع المقبولين بهذا التدريب، ويستطيع كل من يحصل علي شهادة الثانوية العامة التقديم بالمعهد السعودي التقني بعد توافر شروط التقديم التي يجب توافرها في جميع الراغبين بالتسجيل، وسوف يساعد المعهد جميع المتقدمين من توفير التدريب المناسب الذي يؤهلهم للعمل داخل أهم وأكبر المصانع العاملة بمجال العمل الخاص التعدين مثل شركة أماك، وسوف يوفر المعهد التوظيف الخاص به من خلال عدد كبير من محافظات المملكة العربة السعودية، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم في المعهد التقني للتعدين لجميع الأفراد الراغبين في التقديم في التدريب.

شروط التسجيل في المعهد السعودي التقني للتعدين

يتم الانضمام للمعهد من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها في أي متقدم لذلك المعهد، وقد تم تحديد الشروط علي النحو التالي:

يجب أن يكون كل متقدم للمعهد من حاملي الجنسية السعودية.

يشترط للشخص الراغب بالتقديم حصوله على 80% كحد أقل للنتيجة الخاصة بشهادة الثانوية العامة.

يجب أن يتم النجاح في اختبار القدرات المرتبط بمركز قياس علي أن يكون ذلك بحد أدنى 65%.

يجب الحصول علي الاختبار التحصيلي الخاص بمركز قياس الوطني.

من شروط التقديم أن يكون كل متقدم لائقاً طبيًا وبدنيًا.

يشترط عدم الاستفادة من أي برنامج تابع لصندوق تنمية الموارد البشرية بتسجيل طاقات.

مزايا التسجيل بالمعهد

يتم التسجيل بالمعهد التقني للتعدين وحصول المستفيد علي بعض من المزايا التي يوفرها المعهد، ومنها هو حصول المتقدم علي مكافآت شهرية بالإضافة إلى توفير بدلات خاصة بالتنقل والسكن مع التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير تأمين طبي شامل، وغيرها من المزايا الأخري التي يستفيد منها كل شخص خلال فترة التدريب.

كيفية التقديم بالمعهد التقني

يتم التقديم بتدريب المعهد التقني للتعدين من خلال الدخول علي موقع التقديم التالي typeform.com والدخول علي قسم التقديم بالنقر علي تبويب “بدء التقديم”، ثم القيام بتسجيل جميع البيانات الشخصية التي تخص صاحب الطلب مع القيام برفع المستندات المطلوبة إلكترونياً ثم التوجه إلى الضغط علي تقديم الطلب.