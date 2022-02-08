التسجيل في تكافل الراجحي للأفراد للحصول على أهم الخدمات المقدمة

التسجيل في تكافل الراجحي، يقدم مصرف الراجحي مزايا متعددة لعملائه من المواطنين والمقيمين سواء في الحلول التمويلية التي يقدمها أو الخدمات الإلكترونية مثل خدمة فتح حساب جاري إلكترونياً وغيرها وحلول برامج التأمين المقدمة من خلال تكافل الراجحي وذلك للمساعدة في الحصول على أقصي استفادة من إدارة أموالك بطرق أكثر أماناً وبرامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يقدم لك المصرف خبراء في خدمتك على مدار اليوم وذلك بهدف تقديم أفضل مساعدة وإطلاعك على جميع المعلومات وفي هذا المقال سنقدم لكم التسجيل في تكافل الراجحي للأفراد وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة.

حلول برامج التأمين المقدمة من تكافل الراجحي

شركة الراجحي للتأمين التعاوني حيث يتم العمل من خلالها عن طريق التعاون بين عدد من المشتركين الذين يقومون بسداد قيمة مالية بهدف تغطية الأضرار التي تلحق بعضهم عند حدوث خطر على المؤمن عليه ومن برامج التأمين التي يقدمها المصرف جاءت كالتالي:

التأمين على المركبة.

برامج التأمين على السفر.

برامج التأمين للعمالة المنزلية.

برامج تأمين على الحوادث الشخصية.

برنامج التأمين الخاص بالأخطاء الطبية.

برامج التأمين الخاصة بالحماية والادخار.

تمديد تأشيرة الزيارة.

التسجيل في تكافل الراجحي للأفراد للتأمين على المركبة

هناك عدد من الخطوات يجب القيام بها حتي يتم التقديم والحصول على برامج التأمين على المركبات والتقديم على أحدها وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرامج التأمين على المركبة. إدخال رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد وتسجيل المعلومات الخاصة بالمركبة. إدخال الكود المرئي والموافقة على استعلام شركة تكافل الراجحي عن المعلومات المدخلة. يتم القيام بالضغط على كلمة أحصل على عرض. بعد ذلك ستنتقل إلى صفحة جديدة قم باختيار أحد العروض المقدمة واتبع باقي الخطوات المطلوبة.

وعند رغبتك في تجديد التأمين يتم الدخول على رابط التجديد وإدخال رقم الهوية الخاصة بالمالك وإدخال النص المرئي ثم يتم الضغط على بحث كما يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات يتم الاتصال برقم خدمة العملاء 920004414 أو يمكنك الإطلاع على الأسئلة الشائعة والإجابة عليها من خلال نفس الرابط السابق وفي أسفل الصفحة قم بالضغط على الأسئلة الشائعة وسوف تنتقل إلى صفحة جديدة بها كافة الأجوبة التي تحتاج إليها.