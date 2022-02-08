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عمر شويل - جدة التمويل الشخصي الإضافي من الراجحي والشروط المطلوبة وطريقة أخذ القرض المؤجل. حيث يتميز مصرف الراجحي بكونه من أهم وأكبر بنوك السعودية وأشهرها أيضاً. كما تتعدد أعداد فروع بنك الراجحي داخل حدود المملكة العربية السعودية وتمتد لخارجها أيضاً. كما يضم الكثير من العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين ولذلك فهو يعمل من أجل كسب رضاء هؤلاء العملاء. ولذلك فيقدم المصرف لهم الكثير من الخدمات المصرفية المتميزة. فيقدم البنك للعملاء أشكال متعددة من القروض الشخصية وكذلك التمويل بمختلف أنواعه وصوره التي تتناسب مع جميع احتياجات العملاء وكذلك أعمارهم. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء هو التمويل الإضافي. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول عليه وأهم الشروط المطلوبة للحصول على قرض من الراجحي. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل المعجل من مصرف الراجحي تمويل يصل إلى 500 ألف ريال مع صندوق التنمية.

التمويل الشخصي الإضافي من الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. فهو يقدم لهم صور مختلفة من القروض الشخصية التي تعمل مساعدة المواطن في تلبية احتياجاته الشخصية. كما تتنوع هذه القروض حتى يتمكن العميل من اختيار النوع الذي يتناسب مع احتياج. كما يتم تحديد قيمة القرض ومدة السداد وكذلك قيمة القسط على حسب الدخل الشهري للعميل وكذلك حالته المادية. ويعتبر من أهم القروض التي يتميز بها مصرف الراجحي هو الإضافي حيث يعمل هذا القرض على زيادة عدد العملاء في البنك. كما يوفر هذا التمويل مبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي مع عدم إلغاء أي تمويل أخر من البنك. ولذلك فهو يسمى بالإضافي حيث يتم الحصول عليه مع تمويل آخر. وذلك حرصاً من البنك على تقديم للعميل المساعدة القصوى فمن الممكن أن يستمر العميل في حاجة للمال بعد حصوله على تمويل من البنك. لذلك فيقدم البنك هذا القرض للمساعدة.

أهم الشروط المطلوبة للحصول على قرض

هناك مجموعة من الشروط التي قام بنك الراجحي بتحديدها للحصول على قرض من البنك. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط ألا يتخطي عمر العميل ال 60 عام كما يجب ألا يقل العمر عن 25 عام

كما يجب أن يكون الحد الأدنى للرواتب العميل هو 2000 ريال سعودي.

تقديم جميع المستندات التي يحددها البنك

كما يجب عدم تقديم أكثر من طلب للتمويل في وقت واحد

وأخيراً يجب موافقة البنك على طلب العميل

طريقة الحصول على القرض المؤجل

حيث أن القرض المؤجل هو عبارة عن خدمة يقدمها الراجحي ليتمكن العميل الذي ليس لديه قدره على سداد التمويل بالحصول عليه. ويعمل القرض المؤجل بسداد التمويل السابق للعميل بدلاً من تطبيق على العميل عقوبة التأخير في السداد. ثم يقوم العميل بسداد قيمة القرض المؤجل. ويتم الحصول عليه عن طريق الدخول على موقع الراجحي ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة. وبعدها القيام بتقديم طلب للبنك للحصول عليه.

التمويل الشخصي الإضافي وأنواع القروض التي يقدمها بنك الراجحي

حيث يتميز بنك الراجحي بكونه من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. ويرجع السبب وراء أهمية مصرف الراجحي هو تقديمه للكثير من الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة والتي من أهمها القروض. ويقدم البنك الكثير من القروض بإختلاف أنواعها ويمكننا عرض أهمها كما يلي: