نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية العام الدراسي في السعودية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة بداية العام الدراسي في السعودية 1444 - ثقفني
بداية العام الدراسي في السعودية 1444 يبحث الطلاب عن معلومات حوله. حيث أن موعد بدء العام الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية يكون بعد انتهاء جميع فعاليات العام الدراسي الحالي 1443 هـ . ومن خلال النقاط التالية يمكن للطالب التعرف على نهاية العام الدراسي الحالي 1443، وبداية العام الدراسي 1444.
بداية العام الدراسي في السعودية 1444
- قررت وزارة التعليم السعودية أنه سيكون موعد انتهاء العام الدراسي في جميع مدارس المملكة العربية السعودية. حيث يكون هو تاريخ انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث بتاريخ الخميس 01 ذو الحجة 1443 هـ .
- حيث يكون هذا اليوم هو الموافق 30 يونيو 2022 م ، على النحو المنصوص عليه في القواعد المعمول بها في التقويم الأكاديمي.
- كما يعتبر هذا هو التاريخ المحدد الذي يكمل فيه الطالب تفاصيل العام الدراسي بفصوله الثلاثة. وبعد ذلك سيتم استلام إجازة نهاية العام.
- حيث ستستمر لمدة فترة طويلة تنتهي بالإعلان الرسمي عن بداية العام الدراسي في السعودية 1444 هـ بعد أن استكملت الجهات الرسمية كافة تفاصيل اعتماد أوراق الهوية.
- بالإضافة إلى استكمال اعتماد مؤشرات الأداء الأكاديمي لكل طالب.
تقوية العام الدراسي 1443
- تم الإعلان الكثير من المرات عن التقويم الدراسي الخاص بالطلاب في الفصول التعليمية الثلاثة. حيث يتبقى منهم الفصل الثالث.
- حيث من المقرر أن يكون بداية الفصل الدراسي الثالث في يوم 20مارس 2022، والموافق 17 شعبان من عام 2023.
- ومن جانب آخر، يكون نهاية الفصل الثالث، ونهاية العام الدراسي يوم 16 يونيو 2022، والموافق يوم 1 ذو الحجة من عام 1443.
اجازت العام الدراسي 1443
- في البداية، تم الإعلان عن أيام الاجازات في الفصل الدراسي الثاني، وذلك قبل بداية العام الدراسي في السعودية الجديد. حيث كان مجموع أيام الاجازات في هذا العام ما يقرب من 189 يوم أجازة.
- و الجدير بالذكر أن هذه الاجازات تضم كل من الأجازات الرسمية، والاجازات المطولة، وأجازت منتصف العام الدراسي، واجازات الأعياد.
- إلى جانب أنه تم حساب الكثير من الأجازات الإستنثائية التي يتم الحصول عليها في الاوقات الصعبة من الطقس.
- وعلى هذا، تقرر أن يكون بداية العام الدراسي في السعودية 1444 بعد نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثالث.
- ومن جانب آخر، تراعي وزارة التربية والتعليم كافة الاجراءات الاحترازية بما يتعلق بجائحة كورونا. حيث يتم الحفاظ على صحة الأطفال خلال تواجدهم بالمدرسة.
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