اسعار وجبات ماك منيو ماكدونالدز السعودية 2022

اسعار وجبات ماك منيو ماكدونالدز ينتظرها الكثير من الناس. حيث نظرًا لأن قائمة طعام ماكدونالدز تخضع لزيادة طفيفة اعتبارًا من العام الجديد 2022. وبالتالي يهم جميع سكان المملكة العربية السعودية ، نظرًا لأن مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة من أشهر المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة مع طعم ممتاز وجودة عالية. كما أن من خلال السطور القادمة سنزودكم ببعض أسعار قائمة ماكدونالدز 2022 ، مع رابط لأسعار الأقسام الأخرى التي يقدمها مطعم ماكدونالدز.

اسعار وجبات ماك منيو ماكدونالدز

هناك الكثير من الوجبات التي توفرت في سلسلة مطاعم ماكدونالدز. حيث تم الإعلان عن اسعار وجبات ماك منيو ماكدونالدز. يكون من بينها على سبيل المثال كل مما يلي:

وجبة جراند تشيكن ديلوكس، حيث يبلغ سعرها 21 ريال.

ساندوتش كبير ولذيذ بالمشروم، حيث يبلغ سعرها 21 ريال

إلى جانب وجبة جراند تشيكن سبايسي، حيث يبلغ سعرها 21 ريال.

بالإضافة إلى جراند تشيكن سبيشال، حيث يبلغ سعرها 21 ريال.

بيج تايستي لحوم، حيث يبلغ سعرها 21 ريال.

كما أن سبايسي ماك تشيكن، حيث يبلغ سعرها 16 ريال.

تشيكر ساخن (جديد)، حيث يبلغ سعرها 11 ريال.

إلى جانب وجبة ماك رويال (شريحة هامبورجر)، حيث يبلغ سعرها 17 ريال.

كوارتر باوندر (لحم، جبن)، حيث يبلغ سعرها 16 ريال.

بالإضافة إلى وجبة تشيكن ماك ناجتس (9 قطع دجاج)، حيث يبلغ سعرها 17 ريال.

كما أن دبل تشيز برجر (قطعتين برجر لحم ، قطعتين جبنة ، حشوة)، حيث يبلغ سعرها 9 ريال.

ومن جانب آخر، ليتل تاستي (2 دجاج ستريبس + جبنة + حشوة)، حيث يبلغ سعرها 11 ريال.

اسعار ماك كافية للعام الجديد 2022 في السعودية

يمكن التعرف على اسعار ماك كافية، إلى جانب اسعار وجبات ماك منيو ماكدونالدز. حيث يكون من بينها كل من التالي:

دوناتس بصوص الفراولة يبلغ سعرها 7 ريال.

إلى جانب أن دونات كيك كات، يبلغ سعره 7.50 ريال.

ومن جانب آخر، يبلغ سعر دوناتس كريمة التوت حوالي 6 ريال.

كما يجب ذكر ان كوكيز تريبل الشوكولاتة، يبلغ سعرها ما يقرب من 9 ريال.

ومن جانب آخر، يبلغ سعر القهوة الأمريكاني 5.5 ريال.

كما يبلغ سعر اللاتيه 8 ريال سعودي.

كيفية طلب ماكدونالدز عبر الإنترنت

يمكنك طلب طعام أو شراب من مطعم ماكدونالدز من الموقع الرسمي للمطعم عبر الإنترنت. بحيث يتم التعرف على اسعار وجبات ماك منيو ماكدونالدز. بالإضافة إلى توصيل الطلب لك من خلال خدمة التوصيل التي يقدمها المطعم. حيث يتم الحجز من خلال الخطوات التالية: