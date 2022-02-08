خطوات تفعيل رسائل الجوال من المدار التقني يرغب الكثير من الناس في معرفة كيفية تنشيطها. حيث يرتبط مدار التكنولوجيا بنظام نور ، مما يساعد الآباء على رؤية تفاصيل الطالب على المستوى الأكاديمي والسلوكي ، وفي خلال السطور القادمة سوف نشرح الخطوات الخاصة بتشغيل الرسائل على جوال كل مواطن من وقع المدار التقني.

خطوات تفعيل رسائل الجوال من المدار التقني

يمكن للمواطن ان يقوم بتشغيل الرسائل على الجوال من المدار التقني. وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات يتمثل في كل من:

يقوم المواطن في البداية بالعمل على الدخول على الموقع الرسمي للمدار التقني.

ثم يتم إضافة رقم هاتفك المحمول ورمز التحقق.

ويجب أن تكون في انتظار وصول رسالة تحتوي على رمز تفعيل للرسائل.

بعد ذلك، أدخل رمز التفعيل المرسل في الحقل المخصص لتفعيل حسابك.

ثم يجب عليك أن تستمر في عملية التسجيل.

وفي النهاية، بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكنك التعرف على غياب وتأخر الطالب عن طريق كتابة الاسم والتاريخ.

مميزات موقع المدار التقني

هناك بعض المميزات التي يحصل عليها المواطن بمجرد أن يقوم بتنفيذ خطوات تفعيل مسجات الموبايل من المدار التقني. حيث تتمثل كل من هذه المميزات كل من التالي:

يعتبر المدار التقني هو مؤسسة رسمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

كما أن حماية المواقع المستضافة هي مسؤولية موقع المدار الفني.

إلى جانب توافر الكوادر الفنية القادرة على التواصل مع المستخدمين

كما تعمل المؤسسة باستمرار على تطوير خدماتها.

ومن جانب آخر، تقديم المساعدة لجميع المستخدمين في أي وقت.

ومن جانب آخر، يمكن تحديد أسعار مميزة للمواقع المستضافة على الموقع.

ماهو موقع المدار التقني؟

بجانب التعرف على خطوات تفعيل رسائل الجوال من المدار التقني. يجدر التعرف على ماهية الموقع، وما هو دوره في المجتمع. حيث تتمثل في كل من: