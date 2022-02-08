اسعار المخالفات المرورية الجديدة في السعودية أمر بالغ الأهمية لكل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية. حيث أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن نظام جديد للمخالفات المرورية وأوضحت أسعارها الجديدة في السعودية لعام 1443 هـ. حيث يتمكن المواطن من الانتباه أثناء القيادة من فعل الأشياء التي قد تعرضه إلى دفع غرامات كبيرة أثناء القيادة.

اسعار المخالفات المرورية الجديدة في السعودية

حددت الإدارة العامة للمرور أسعار المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 1443 هـ. حيث يتم التعرف على ذلك من خلال النقاط التالية. على سبيل المثال:

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حيث تبلغ الغرامة 300 ريال.

إلى جانب استعمال أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تخالف الآداب العامة. حيث تبلغ الغرامة 6000 ريال

كما يجب عدم استخدام السيارة لأغراض أخرى غير تلك التي تم الترخيص لها من أجلها. حيث تبلغ الغرامة 500 ريال.

إلى جانب التجاوز في الأماكن التي يُحظر فيها التجاوز ، مثل المنعطفات والتلال.حيث تبلغ الغرامة 900 ريال.

بخلاف ذلك، المراوغة بسرعة بين السيارات على الطريق السريع، حيث تبلغ الغرامة 900 ريال.

كما أن وقوف السيارات في أماكن وقوف السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة غير هذه الفئة المسموح بها

المرور في حالي إشارة المرور من خلال الضوء الأحمر. حيث تبلغ الغرامة 150 ريال.

ومن جانب آخر، ترك أشياء على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر. حيث تبلغ الغرامة 500 ريال.

كما أن القيادة وهو في حالة سكر أو مخدر أو عقاقير طبية وهو تحت تأثيرها. حيث تبلغ الغرامة 10000 ريال.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك عدد من الخطوات التي يجب على المواطن أن يقوم بالعمل على تنفيذها، وذلك حتى يتم العمل على الاستعلام عن اسعار المخالفات المرورية الجديدة في السعودية. حيث يكون من بينها كل من: