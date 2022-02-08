تقسيط جيب نيسان باترول 2022 بألف ريال في السعودية

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عمر شويل - جدة تلفت سيارة الدفع الرباعي الفاخرة الكبيرة جيب نيسان باترول 2022 nissan patrol الأنظار ليس فقط بسبب المظهر الخارجي المعدل، المصنوع بالتصميم التقليدي للعلامة التجارية اليابانية الشهيرة بل بقوة الأداء والتقنيات الحديثة التي اشتملت عليها نيسان باترول بعد مرور 70 عامًا من دخولها الخدمة نالت خلالها الاستحسان والرضا والقبول من جميع عشاق سيارات نيسان ذات الأنماط المتعددة من القيادة في كافة أنحاء العالم وليس في السعودية وحسب بحسب أرقام المبيعات.

ما الجديد في 2022 nissan patrol

بالمقارنة مع الطراز السابق ، تتميز نيسان باترول 2022 بشبكة معدلة ، ومصد أمامي مختلف، ومصابيح أمامية LED ، وزيادة في الارتفاع عن الأرض، الأمر الذي يسمح لك بالتحرك بسهولة وحرية سواء كنت على الطرق الوعرة أو كنت تقود على الطرق الداخلية في المدن.

أداء نيسان باترول 2022

تأتي نيسان باترول 2022 مع محرك سعة 5.6 لتر بقوة 405 حصان، يعمل معه ناقلي حركة ميكانيكي أو أوتوماتيكي مزود بثماني سرعات، كما تم تقديم نسخة من 2022 nissan patrol مجهزة بمحرك توربيني سعة 3.5 لتر بقوة 415 حصانًا، كما تتيح نيسان إمكانية أن يعمل المحرك بالدفع بالعجلات الأمامية فقط، وهو أمر غير مفاجئ لسيارة دفع رباعي من هذه الفئة، لكن فيما يتعلق بالكفاءة في استهلاك الوقود يكفي أن تزود السيارة بـ 10 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر من السفر.

سعر جيب نيسان باترول 2022 في السعودية

يبدأ سعر الفئة الأولى من 2022 nissan patrol في السعودية عند 200 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة وهذا السعر هو سعر وكيل نيسان السعودية ويصل السعر إلى 230 ألف ريال بعد احتساب الضريبة المضافة على السيارات (15 % من السعر الأصلي).

تقسيط نيسان باترول 2022

ليس هناك نمط وحيد يمكن من خلاله الحصول على سعر نيسان باترول 2022 تقسيط في السعودية فالأمر يختلف بحسب كل مشري وبحسب المعرض أو الوكالة ولكن في حالة الرغبة بالتقسيط بألف ريال فقط شهريًا قم بما يلي:

سدد الضريبة المضافة نقدًا عند الشراء من الوكيل أو المعرض. ابحث عن أفضل عروض تقسيط السيارات التي تمنحك حتى 84 شهرًا للتقسيط . قم بترحيل 40 % من السعر للدفعة الأخيرة بواقع 80 ألف ريال ليصبح الوضع كما يلي: