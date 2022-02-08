نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 51 دعم حساب المواطن دورة شهر فبراير 2022 الاستعلام ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 51 دورة شهر فبراير 2022، من أكثر كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد صدور نتائج الأهلية لهذه الدورة حتي يتم الاستعلام عن من صدر لهم الأهلية والاستحقاق، حيث يعتبر برنامج دعم المواطن أحد أهم البرامج الاجتماعية التي توفرها المملكة لمواطنيها، لتحسين مستوي المعيشة للمواطنين الأقل دخلاً أو الفقراء وكذالك المتضررين من عمليات الإصلاح الاقتصادي، الذي قامت به السعودية مع مطلع 2017 ومستمر حتي الآن، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع أهم الأخبار التي تهم المواطن، ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية بالتفاصيل، لذلك نعرض عليكم الموعد الرسمي لصرف الدعم لهذا الشهر ورابط الاستعلام.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 51

من أكثر كلمات البحث على جوجل، هي موعد صرف دعم المواطن الدفعة الجديدة.

ونحن اليوم بصدد التعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم.

حيث من المعمول به أن يتم الصرف بصفة شهرية كل يوم 10 من الشهر الميلادي.

وفي حالة توافق الموعد المحدد شهرياً إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية.

يتم الإعلان عن الموعد البديل بتقديمه أو تأخيره يوم.

وبالنسبة لموعد صرف دفعة دورة فبراير 2022 سيكون يوم الخميس الموافق 10/2/2022.

رابط الاستعلام عن الدعم

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

تحديد نتائج الأهلية.

الدخول على نتائج الأهلية.

الضغط على عرض.

أهداف دعم حساب المواطن

توجيه الدعم والمنافع الحكومية للمواطنين من خلال منصة موحدة. تخفيف الآثر المباشر وغير المباشر المترتب على عمليات الإصلاح الاقتصادي المتعددة. تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه بصورة صحيحة. رفع مستوي معيشة الأقل دخلاً والأكثر فقراً من المواطنين والأسر.

صدور نتائج الأهلية للدفعة 51

أعلن حساب دعم المواطن نتائج الأهلية لدورة فبراير 2022، وذلك في السادس والعشرين من شهر يناير 2022.

ويستطيع المستفيدين الأصليين من الدعم والتابعين التعرف على نتائج الأهلية من خلال الرابط الموضح بعاليه بالخطوات.

هذا وقد أوقف البرنامج التسجيل على الدعم منذ دورة مارس 2020 الدفعة 28، مع إمكانية إضافة تابعين لمن ينطبق عليهم الشروط الجديدة التي أوضعها البرنامج، وقد تم صرف دعم حساب المواطن الدفعة 50 دورة شهر يناير 2022، وبلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم للمستحقين عن هذه الدفعة 1.9 مليار ريال لعدد 10.4 مليون مستفيد وتابع.