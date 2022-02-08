شروط اعانة التاهيل الشامل الجديدة 1443 والاوراق المطلوبة وطريقة التسجيل

شروط اعانة التاهيل الشامل الجديدة يبحث عدد كبير من جميع إجراء المملكة العربية السعودية عن خدمة إعانة التأهيل الشامل التي تقدمها الحكومة السعودية التي تعمل في خدمة الأشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في توفير دعم مادي لهم يساعدهم في أعباء الحياة و مساندتهم في رفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة لهم، ولهذا حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعاون مع الحكومة السعودية على تقديم دعم مادي بشكل شهري، وهناك بعض الشروط التي تم تحديدها للقبول في إعانة التأهيل الشامل.

شروط اعانة التاهيل الشامل الجديدة 1443

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على شروط اعانة التأهيل الشامل الذي يقدم من الحكومة السعودية لأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، الشروط هي:

يقدم دعم إعانة التأهيل الشامل للمواطنين السعوديين.

لابد أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل إجراء المملكة لمدة لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم عن الدعم لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

لابد أن يكون الشخص المتقدم يكون مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط ألا يكون قد إقامة المتقدم في المركز الصحية الحكومية لمدة تزيد عن 6 أشهر.

كما يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 45 عام.

لابد أن يكون الإعاقة التي يعاني منها المتقدم من ضمن الإعاقات التي يدعمها برنامج التاهيل الشامل.

يشترط ألا يكون قد حصل المتقدم على دعم مراكز الإيواء من قبل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في إعانة التأهيل الشامل الجديد

إحضار أصل و صورة من بطاقة هوية المتقدم وتكون سارية.

4 صور شخصية للمتقدم مقاس 3×4 صور حديثة.

تقرير طبي معتمد موضحا الحالة الصحية ونوع الإعاقة مبيًا تاريخ الإصابة.

شهادة معتمد من جهة العمل موضح قيمة الراتب الشهري الثابت للمتقدم.

لابد من خضوع المتقدم إلى الكشف الطبي لاثبات الحالة الصحية التي يعاني منها.

خطوات التسجيل في إعانة التأهيل الشامل السعودي