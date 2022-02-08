موعد فتح باب التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد ومواعيد تسجيل الطلاب بنظام نور التعليمي

موعد فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، يتساءل العديد من أولياء أمور الطلاب الجدد عند موعد فتح باب تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم مواعيد تسجيل الطلاب الجدد في النظام برقم الهوية فقط على حسب الفئة التي ينتمي لها الطالب، إذ أن الوزارة قد قسمت التسجيل في نظام نور إلى فئات كل فئة لها الموعد الخاص بها نعرفكم عليه فيما يلي.

مواعيد تسجيل الطلاب بنظام نور التعليمي

ذكرت وزارة التربية والتعليم أن المواعيد التالية هي المواعيد المحددة من أجل قبول الطلاب في البوابة الإلكترونية نظام نور وهي:

المرحلة الأولى والثانية لطلاب الصف الأول الابتدائي تسجل في الرابع عشر من يناير. والمرحلة الثالثة من الطلاب بنفس الفئة فإن التسجيل في السادس عشر من يناير. أما عن المرحلة الرابعة من التقديم والتي تضم الطلاب من الفئة العمرية 6 حتى 11 سنة للأطفال الذين لا يملكون الجنسية السعودية سواء كانوا من تركستان أو البلوس أو دول مجلس التعاون الخليجي فإن التقديم بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس. والمرحلة الخامسة للطلاب الذين ينتمون الفئة العمرية من 6 إلى 11 سنة ولكن فئة الطلاب السعوديين التابعين لأبناء العاملين فإن التقديم من الرابع عشر من شهر أبريل. بالنسبة للمرحلة السادسة من التقديم فهي خاصة بالطلاب من عمر ست سنوات حتى عمر إحدى عشر عامًا ولكل أبناء العاملين بالقطاعات الخاصة والحكومية بالسعودية من عشرين أبريل. أما عن المرحلة السابعة فيبدأ التقديم من السادس والعشرين من شهر مايو للطلاب من عمر 6 حتى 11 عام وهم الطلاب المتخرجين من الروضات الحكومية سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.

وبالنسبة للمرحلة الثامنة والأخيرة فبدايتها من الخامس عشر من أغسطس لفئة الطلاب المتخرجين من الروضات العالمية والأجنبية والروضات من خارج السعودية من خارج المملكة.

طريقة التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد