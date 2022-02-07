موعد صرف راتب حافز والتسجيل وشروط التسجيل في حافز

موعد صرف راتب حافز يشغل عقول الكثيرين من أبناء المملكة عن موعد صرف راتب حافز للشهر الحالي للعاطلين عن العمل والباحثين باستمرار عن العمل، ويعد برنامج حافز من اهم البرامج التي أطلقة من قبل الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والذي يقوم علي خدمة المواطن السعودي في إيجاد فرصة عمل مناسب براتب مناسب، كما انه يتم إيداع المخصصات المالية لهم في البنوك والمصارف للمستفيدين والمسجلين في حافز،كما أن نسبة الدعم المادي من حافز يقل إذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية أو تدريبية أو إذا لم يحضر الباحث الموعد لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وهذا ما يحرص علية الباحثين عن العمل بالاهتمام به وتنفيذه، ولا يقتصر البرنامج على الإعانة المادية فقط، بل يتضمن العديد من العناصر التدريبية والتأهيلية الفعالة لتدريب ألأشخاص وإكسابهم مهارات وخبرات العمل التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي هذه الفترة، مما يُلبي احتياجاته ليُقضى على البطالة ويزيد الإنتاج عائداً بالنفع على الاقتصاد الوطني السعودي بأكمله أفراداً ومؤسسات، ويتم صرف الدعم من خلال إيداع مبلغ الاستحقاق في حسابات المستفيدين البنكية المسجلة أرقامها خلال التسجيل في البرنامج، كما أن التسجيل يكون من خلال منصة البرنامج الإلكترونية وفق مجموعة الشروط الموضحة من الجهة المنظمة للبرنامج، يقوم برنامج حافز بصرف الدعم للمستفيدين، في توقيت ثابت شهريًا، ويتم صرف الدعم بحسب القرارات الجديدة لفترة 15 شهر متواصل، وذلك بعد أن كان يتم صرف الدعم لفترة 12 شهر متواصل للمستفيدين

موعد صرف راتب حافز

تم صرف راتب حافز موعد صرف حافز شهر رجب (راتب شهر فبراير) الأحد 05-07-1443هـ الموافق (2022-02-6م) ويتم صرف حافز على حسب الشهور الهجرية والميلادية في المواعيد المحددة التي يتم تحديدها للمتقدمين المسجلين ببرنامج حافز، وأذأ كان صرف الحافز نزل يوم الجمعة فينزل حافز يوم الخميس وأذأ كان صرف الحافز نزل يوم السبت فينزل حافز يوم الإخذ.

طريقة التسجيل في حافز

الدخول إلى منصة حافز طاقات. تحديد نوع الهوية سعودي أو غير سعودي. الضغط علي زر التالي. يتم إدخال اسم المستخدم وإدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال تاريخ الميلاد. إدخال البريد الإلكتروني. إدخال الرقم السري. إدخال رقم الجوال. الموافقة علي الشروط والأحكام. التحقق من رقم الهاتف. استكمال السيرة الذاتية cv يتم رفع المؤهل الدراسي. أكمال خطوات التوظيف والانضمام ألي حافز الجديد. التقديم علي الوظيفة المناسبة لك.

كما انه يتم التسجيل في حافز ستحصل علي دورتين متتاليتين وهما الأولي والتي تسمي حافز للعاطلين وهذه الدورة مخصصه لمن لا عمل له في السعودية ويأخذ العاطل الذي قام بـ التقديم على حافز راتب يبلغ تقريبا 2000ريال سعودي، أما الدورة الثانية والتي تسمي حافز للباحثين عن عمل ويبلغ الراتب ريال شهريا 4 أشهر الأولى ومن ثم 1250 ريال 4 أشهر الثانية و1000 ريال 4 أشهر الأخيرة لدعم الباحثين عن العمل وتحفيزهم.

شروط التسجيل في حافز

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد على 60 عاما. لا يكون المتقدم مستفيد من المعاش التقاعدي. أن يكون سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية. 2- أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر. 8- ألا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. أن لا يكون صاحب مؤسسه تجارية أو لديه نشاط تجاري. ألا يكون له دخل ثابت يعادل الدعم المالي الذي يصرف له. أن لا يكون ممن يقيمون في دار الرعاية. 4- ألا يكون عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص. ألا يكون مستفيداً من المخصص المالي لحافز البحث عن عمل أو مستحق له وقت تقدمه بالطلب. مضى 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية إذا سبق له أن عمل فيها. مضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة الجامعية أو شهادة الثانوية العامة.

حالات الإقصاء من برنامج حافز