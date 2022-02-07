نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن لمستفيدي الضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن لمستفيدي الضمان 1443؛ قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة الاستعلام عن استحقاق دعم حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي لموقع حساب المواطن وذلك حتى يستطيع المستفيد التعرف على كل ما يريد من حساب المواطن، ومن خلال التالي نوضح لكم طريقة الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان عبر موقع ثقفني.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن لمستفيدي الضمان

يمكن أن يستعلم مستفيدي الضمان من حساب المواطن عن الدعم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. النقر على خدمة الاستعلام عن حساب المواطن. تدوين رقم الهوية. ثم إدخال رمز التحقق المرئي. الضغط على استعلام.

طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن لمستفيدي الضمان

يجب على المستفيدين من دعم حساب المواطن تحديث بياناتهم باستمرار وذلك من أجل الحصول على الدعم باستمرار ومنعاً لحدوث أي مشاكل تمنع من إيصال الدعم لمستحقيه ويتم تحديث البيانات عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور. تدوين رمز التحقق. الضغط على تعديل الطلب. تعديل البيانات التي طرأ عليها أي تغييرات مثل بيانات الدخل والتابعين وبيانات العقارات والحساب البنكي وغيرها. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. تقديم الطلب.

رقم برنامج حساب المواطن

يتم التواصل مع تطبيق حساب المواطن والاستفسار عن كافة التساؤلات والشكاوى من خلال الاتصال على الرقم التالي 19912 وذلك من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً.

طريقة التسجيل جديد في حساب المواطن

يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن عند فتح التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وغيرها. تدوين رمز التحقق. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على تسجيل.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن حساب المواطن لمُستفيدي الضمان 1443، وطريقة تحديث البيانات في حساب المواطن برقم الهوية، وكذلك وضحنا لكم طريقة التسجيل جديد في حساب المواطن.