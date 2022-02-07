الطيران المدني السعودي شروط السفر من وإلى المملكة وفق آخر مستجدات الإجراءات 2022

الطيران المدني السعودي شروط السفر من وإلى بالمملكة العربية السعودية 2022 وفق آخر مستجدات وتحديثات سفر المواطنين حيث أصدرت الهيئة بين تعميم لكافة شركات طيران المملكة العام منها والخاص وقد نص التعميم على شرط تلقي كامل جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المعتمدة بالمملكة، آخؤهم الجرعة التنشيطية الثالثة لمن مر على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر مع العلم أنه يستثنى من التعميم كافة المسافرون تحت عمر16 عام بشرط تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي لتغطية مخاطر الإصابة بوباء كرورنا المستجد خارج المملكة، كذلك من تم استثناءهم من المتعافين من الفيروس ولم يمضي على إصابتهم أكثر من ستة أشهر وغيرهم ممن تم استثتاءهم من خلال ما يظهر تطبيق توكلنا.

الطيران المدني السعودي شروط السفر

كما أوضحت هيئة الطيران السعودي أن كافة القادمين إلى المملكة حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

المعتمدة ضد مستجدات من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة. يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي امدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.

أولًا مدة 7 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن اكتمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية. أيضًا مدة 10 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.

موعد البدء في تفعيل شروط السفر للمملكة 2022م

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن العمل بالتعميم وفق مستجدات شروط السفر من وإلى المملكة العربية السعودية من يوم الأربعاء القادم 9 من شهر فبراير 2022م الموافق 8 من شهر رجب 1443هـ بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا.

للسعوديين منتج تأمين سفر المواطنين 2022 خارج المملكة

في الختام وجب التنويه أنه منذ عام 2021 تم اعتماد منتج تأمين السفر من قبل ساما البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ويشمل منتج تأمين السفر كافة المشتملات والمنافع التي تقوم بتغطية خطر الإصابة بفيروس كورونا مع العلم بأن للمنتج عدة مميزات نذكرها بالترتيب التالي: