عاجل| تعليم السعودية تكشف عن 5 أيام إجازة متصلة في فبراير للطلاب بالمملكة

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في الجدول الزمني الخاص بالفصل الدراسي الثاني خلال العام الجاري 1443، عن إجازة رسمية تستمر لفترة 5 أيام متتالية، يحصل عليها الطلاب في شهر فبراير الجاري، وقالت الوزارة أن تلك الإجازة ستكون لمناسبات مختلفة، ولكن صادف أن تكون متتالية بهذا الشكل، كما قامت الوزارة على الجانب الآخر، ومن خلال قنوات عين التعليمية، بالكشف عن مواعيد الدروس والحصص اليومية للطلاب، والتي ستستمر على مدار الأسبوع التاسع من العام الدراسي.

إجازة فبراير لطلاب السعودية

وبحسب الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فإن إجازة الطلاب لهذا الشهر “فبراير 2022″، ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، حيث سيحصل الطلاب في تلك المناسبة على إجازة بمناسبة يوم التأسيسي، وفي يوم الأربعاء والخميس 23 و24 فبراير، ستكون إجازة أسبوع مطولة، بينما الجمعة والسبت 25 و26 فبراير، هي إجازة نهاية الأسبوع كما هو معروف، وأكدت الوزارة أن جميع الدروس والحصص ومواعيدها يمكن الإطلاع عليها ومتابعتها من خلال قناة عين التعليمية، التي يتم بثها عبر تردد 12437 على القمر الصناعي “عرب سات”.

تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443

وكانت وزارة التعليم السعودية قد كشفت في جدول زمني صادر عنها، عن تفاصيل تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 للعام الجاري، بما فيه من مواعيد إجازات رسمية واختبارات يحصل عليها الطلاب خلال فترة الدراسة بالفصل الثاني، وبحسب ما كشفت عنه وزارة التعليم، فإن تقويم الفصل الدراسي الثاني جاء كالتالي: