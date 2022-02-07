نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تعليم السعودية تكشف عن 5 أيام إجازة متصلة في فبراير للطلاب بالمملكة في المقال التالي
كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، في الجدول الزمني الخاص بالفصل الدراسي الثاني خلال العام الجاري 1443، عن إجازة رسمية تستمر لفترة 5 أيام متتالية، يحصل عليها الطلاب في شهر فبراير الجاري، وقالت الوزارة أن تلك الإجازة ستكون لمناسبات مختلفة، ولكن صادف أن تكون متتالية بهذا الشكل، كما قامت الوزارة على الجانب الآخر، ومن خلال قنوات عين التعليمية، بالكشف عن مواعيد الدروس والحصص اليومية للطلاب، والتي ستستمر على مدار الأسبوع التاسع من العام الدراسي.
إجازة فبراير لطلاب السعودية
وبحسب الجدول الزمني المعلن من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فإن إجازة الطلاب لهذا الشهر “فبراير 2022″، ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، حيث سيحصل الطلاب في تلك المناسبة على إجازة بمناسبة يوم التأسيسي، وفي يوم الأربعاء والخميس 23 و24 فبراير، ستكون إجازة أسبوع مطولة، بينما الجمعة والسبت 25 و26 فبراير، هي إجازة نهاية الأسبوع كما هو معروف، وأكدت الوزارة أن جميع الدروس والحصص ومواعيدها يمكن الإطلاع عليها ومتابعتها من خلال قناة عين التعليمية، التي يتم بثها عبر تردد 12437 على القمر الصناعي “عرب سات”.
تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443
وكانت وزارة التعليم السعودية قد كشفت في جدول زمني صادر عنها، عن تفاصيل تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 للعام الجاري، بما فيه من مواعيد إجازات رسمية واختبارات يحصل عليها الطلاب خلال فترة الدراسة بالفصل الثاني، وبحسب ما كشفت عنه وزارة التعليم، فإن تقويم الفصل الدراسي الثاني جاء كالتالي:
- يبدأ الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق الأول من جمادي الأولى لعام 1443.
- يحصل الطلاب في يوم الأحد الموافق 15 جمادي الأولى على إجازة نهاية أسبوع مطولة.
- يحصل الطلاب بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 3 جمادي الآخرة على إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
- يستأنف الطلاب الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بحلول يوم الأحد 13 جمادي الآخرة، بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الثاني.
- يحصل الطلاب خلال يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من رجب، على إجازة نهاية أسبوع مطولة.
- يحصل الطلاب في يومي الأربعاء والخميس الموافق الثاني والعشرين والثالث والعشرين من رجب على إجازة نهاية أسبوع مطولة.
- يبدأ الطلاب بنهاية دوام يوم الخميس الموافق السابع من شعبان، إجازة الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.
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