تنزيلات 50% في العثيم السعودية اليوم على السلع

العثيم السعودية اليوم العثيم السعودية هو من اكبر المتاجر التي توجد بالسعودية، لأنه يحتوي على جميع السلع والمنتجات والأدوات التي يحتاجها كل منزل، لذلك يقدم العثيم كل نهاية أسبوع أفضل العروض والهدايا، لكي يتيح لجميع عملائه فرصة شراء كل ما يحتجونه، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض العثيم السعودية اليوم.

عروض العثيم السعودية اليوم على السلع الغذائية:

تونة بالزيت من جولدن برايز ودجاج مجمد من ساديا، وأرز مزة بسمتي من جرين فارمز، وقشطة من بوك وجبنة بنكهة حبة البركة من تشيزا لاند وجبن فيتا من فيكتو، وجبن رومي من تشيزا لاند وجبن أبيض من جرين لاند، وزيتون أخضر يوناني من فود جايت، ولبنة من جايت هنغاري، وخلطة زبدة، ومربى توت من شهد، وحلاوة سادة من جميل، وقشطة من هالي، وحلاوة سادة من هالي، وحليب مكثف من مانا، جبن غنم فرنسي، وجبن موزاريلا من بريزيدين.

أفضل عروض العثيم على الخضروات والفواكه:

فراولة معلبة وتفاح أخضر من سلة، وتفاح أحمر من رويال جالا، وتفاح أحمر من سلة، وجوافة كرتون، وتفاح أصفر، وكلمنتينا، وعبري وليمون، وخس من لولو بيوتدي، وجزر فريش، وبزلاء خضراء من هورتكس، وبزلاء مجمدة من لا تينا، فاصوليا بيضاء من هالي، وورق عنب من اميفا، صلصة طماطم من فيكتو، وصدور دجاج من لاتينا، وفراولة مجمدة من مونتانا، وملوخية مجمدة من داري، وخضار مشكل مجمد من داري.

أفضل عروض العثيم على الحلويات والتمر:

تمر عجوة من المدينة وتمر رطب سكري من انتاج النخيل، وتمر من الأصيل، وتمر سكري من الأصيل، وتورتة بنكهة الشوكولاتة والكريمة، وبقلاوة حجاب بنكهة القشطة، وبسيمة بالمكسرات وجوز الهند، وحلا جوز الهند، وبسبوسة بالمكسرات من ديلوكس، وكرواسون بحشوة الشوكولاتة، وأصابع كعك بنكهة جوز الهند، وأصابع فستق، ودونات من فانسي، وكيك بالتمر من دخن، وسكر مطحون من أبو فهد، وبسكويت بالتمر من هالي، ويفر بالبندق من فيكتو، عسل طبيعي من بورام، وكاكاو من هالي، كاسترد بودرة من هالي، وكريمة مخفوقة من هالي، وكريم كراميل من رياض فود، ولقمة القاضي من رياض فود، وباكنج باودر من الرياض، ونشا ذرة من الرياض فود.