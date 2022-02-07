أونلاين 50 ألف ريال تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل للراتب لدى شركة إمكان

أونلاين يمكن الآن الحصول على تمويل شركة إمكان الذي يعتبر من أهم التمويلات في الوقت الراهن بالسعودية حيث يقدم التمويل الميسر بموافقة فورية بدون كفيل غارم أو بدون ضامن كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية كما يعتبر هذا التمويل فوري لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير بشرط توفير سجل ائتماني جيد مع دخل ثابت شهري وغيرها من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تمويل شركة إمكان بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة سنتين على الأكثر لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة الآن عام 1443 هجريًا.

الشروط التي يطلبها تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة

هناك العديد من الشروط الواجبة للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية ومنها توفير دخل ثابت شهري سواء كان العميل المتقدم عميل من عملاء بنك الراجحي أو غير عميل للبنك كذلك لابد من توفير كافة الشروط للحصول على كافة المميزات التمويلية المتقدمة من شركة إمكان كما يلي بالتفصيل:

يحتاج التمويل من عميل مصرف الراجحي توفير دخل ثابت يبدأ من 2 ألف ريال سعودي بموافقة الشركة.

كذلك يطلب التمويل من غير عملاء بنك الراجحي توفير دخل ثابت يساوي خمسة آلاف ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل.

شركة إمكان تطلب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير.

كذلك التمويل يحتاج توفير تقرير سمة السعودي مع سجل ائتماني من جميع موظفي القطاعات المختلفة سواء قطاع حكومي أو خاص.

لا يشترط تمويل إمكان الراجحي توفير جهة العمل في السعودية.

يحتاج التمويل مدة عمل في القطاع الخاص بالمملكة لا تقل عن ستة أشهر.

مزايا تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

تمويل إمكان من التمويلات التي تمتاز بتوفير التمويل النقدي الإسلامي بالسعودية متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية كما يلي بالتفصيل: