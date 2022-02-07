كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa والشروط

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الذي يعتبر من الأشياء التي قد أثارت اهتمام جميع سكان المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لجميع المستفيدين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، و سنناقش كيفية الالتزام بالبرنامج والمتطلبات حيث أطلقت وزارة الموارد نظام الضمان الاجتماعي، الذي يستند إلى تشريعات قد تمت الموافقة عليها من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، لضمان وصول المستفيدين، من أجل تحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منصة إلكترونية تم إعدادها للبرنامج الجديد، التي يمكن تسجيلها وتقديمها إلى إدارة الضمان الاجتماعي 1443، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من خلال العودة إلى الواجهة الأساسية واختيار الخدمات الإلكترونية. اختر بوابة الخدمات الإلكترونية من أجل تنميتك الاجتماعية. اتصل بالبوابة الإلكترونية أو أنشئ حسابًا جديدًا. حدد خيار إيجار الضمان من قائمة الخدمات الإلكترونية. اقرأ جميع المعلومات والشروط والأحكام ، ثم انقر فوق الزر “الاتصال بالخدمة”. حدد مكتب الضمان المناسب من قائمة الفئات المناسبة. تعديل كافة المعلومات العائلية ومتابعة وملء المعلومات المطلوبة وتنزيل كافة الملفات والنماذج المطلوبة.

الفئات التي تستحق صرف معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التالية على أنها مؤهلة لمعاش الضمان الاجتماعي:

العائلات التي لا تحصل على دعم الأسرة من أجل تلبية احتياجاتها للأسباب المذكورة أدناه:

الأرامل.

المطلقات.

الأسرة التي لا يوجد لها عائل.

حالة مدمن مخدرات لأسرة لديها دعم عائلي صالحة فقط إذا تم إثبات ذلك من قبل السلطات الرسمية.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

تم إنشاء نظام الضمان الاجتماعي المتطور والذي يأتي الهدف من هذا النظام الجديد، من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، مثل رعاية الأسر والعاطلين عن العمل، وخدمات التدريب ومنح دعم نقدية، كما تمت إضافة خدمات الاستقلالية والتوظيف، بما يضمن أن تصل أموال الزكاة إلى جميع الأشخاص المستفيدين، وتحسين كفاءة العمل وتحسين مهارات المكلَّفين بتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، يهدف النظام الجديد أيضًا إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا وفقًا لأهداف رؤية 2030، حيث تم تصميمه استجابة لحاجة تنموية حقيقية في النظام السابق، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية من عدد من البرامج المماثلة في البلدان الأخرى.