نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني والاستعلام عن الراتب والمستحقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني سواء أفراد أو أعمال وحكومة؛ تعد منصة الخدمات التابعة لوزارة المالية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية، بما فيها إدارة المنافسات والمشتريات والعقود والميزانية، كما تقدم خدمات جليلة للموظفين أبرزها الاستعلام عن الرواتب والمستحقات في منصة اعتماد، أي أنها تضمن الحقوق المالية للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في سبيل التحول نحو الرقمية في كافة الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، من خلال منصة إلكترونية شاملة كافة الخدمات الأساسية “منصة اعتماد”.

منصة اعتماد تسجيل الدخول

تعد منصة اعتماد تسجيل الدخول منصة إلكترونية شاملة كافة الخدمات الإلكترونية التي تتطلبها الجهات الحكومية والخاصة في التعاملات المالية، سواء في إدارة المنافسات والمشتريات والعقود، والاستفادة من ذلك يتطلب تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة اعتماد https://portal.etimad.sa. انقر على خيار تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية. حدد المستخدم سواء أفراد أو أعمال أو حكومة. اختر تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. سجل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتاحة أمامك، ثم انقر على تسجيل الدخول. أدخل الرمز المرسل عبر رقم الجوال، ثم انتقل إلى صفحة التحقق من السياسات. أخيرًا الموافقة ثم الدخول إلى منصة اعتماد من خلال النفاذ الوطني.

دخول منصة اعتماد

هناك طريقة أخرى لتسجيل دخول منصة اعتماد برقم السجل التجاري بوابة المنافسات والمشتريات، ولكن أشارت الجهات المعنية إلى أنه سوف يتم إغلاق هذا الحساب في القريب، ويكون الدخول من خلال الحساب في وزارة التجارة والاستثمار، وتكمن هذه الطريقة في الخطوات التالية:

انتقل إلى رابط دخول منصة اعتماد. أدخل رقم السجل التجاري. سجل كلمة المرور. احرص على تسجيل رمز التحقق الكائن أمامك بطريقة صحيحة وبنفس الترتيب. انقر على خيار تسجيل الدخول.

التسجيل في منصة اعتماد

تتطلب الاستفادة من خدمات منصة اعتماد المنافسات والمشتريات أو خدمات منصة اعتماد أفراد، التسجيل في منصة اعتماد، وإنشاء حساب جديد، وذلك بالطريقة الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية منصة اعتماد. النقر على خيار تسجيل الدخول. النقر على خيار تسجيل جديد منصة اعتماد. العمل على تعبئة كافة البيانات المطلوبة. تأكيد عملية التسجيل من خلال استقبال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل. الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات واستكمال باقي إجراءات التسجيل في منصة اعتماد. العمل على طباعة نموذج التفويض ثم التصديق عليه من الغرفة التجارية. إرسال صورة من التفويض عبر بوابة من أجل تفعيل الحساب في منصة اعتماد.

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في منصة اعتماد، وإنشاء حساب خاص يستطيع المستخدم سواء أفراد أو أعمال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة الخدمات المالية، من خلال تسجيل دخول منصة اعتماد أولًا عبر النفاذ الوطني ثم الانتقال إلى الخدمة.