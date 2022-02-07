نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان الاجتماعي المطور دخول” الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور دخول، يبحث الجميع في المملكة عن كيفية الدخول على الحساب الخاص بهم في الضمان الاجتماعي المطور وهذا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وهذا للاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، وسنتابع معكم كافة التفاصيل وكيفية الدخول على حسابكم في الضمان الاجتماعي وكيفية القيام بالاستعلامات اللازمة الخاصة بقبولكم في الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

خدمة معاش الضمان الاجتماعي

وتوفر الحكومة السعودية العديد من أشكال الدعم لمواطنيها وهذا لمساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية ومساعدتهم على سد احتياجاتهم الأساسية بشكل متميز، ومن أهم أشكال الدعم معاش الضمان الاجتماعي، والذي بدأ من نظام الضمان الاجتماعي القديم.

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور في نهاية العام الماضي 2021، وقد أتاحت التسجيل فيه وقد تقدم عليه المئات بل الآلاف من المواطنين، وهذا سواء من العائلات أو الافراد المستقلين، وقد تعرفنا معكم على خدمة معاش الضمان 1443، فتابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي المطور دخول

ويمكنكم الدخول إلى حسابكم الخاص الذي قمتم بإنشاؤه عند التسجيل لأول مرة، أو من خلال حسابكم في نفاذ الوطني، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa الجديد.

قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك وكلمة السر الذين قمت بإنشاء الحساب بهما.

في حالة تسجيلك الحساب بحساب نفاذ الوطني اضغط على الدخول عبر النفاذ الوطني.

ثم سينتقل بك إلى موقع الدخول في النفاذ الوطني.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور الخاصين بك.

ستعود مرة أخرى إلى موقع الضمان المطور في صفحة الحساب الخاص بك.

وفي حالة وجود أية استفسارات وتريدون التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالضمان فقد تعرفنا معكم على رقم الضمان المطور الموحد المجاني 1443.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني فقط

وبعد أن تقوم بعملية تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية (رقم السجل المدني) عبر الموقع نفسه أو عبر النفاذ الوطني، وبعد الدخول إلى الحساب الخاص بك يمكنك التحقق من حالة الطلب الذي قدمته عن طريق الخطوات التالية: