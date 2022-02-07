نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد صرف الضمان المطور” تعرف على موعد نزول الضمان المطور للمقبولين 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بموعد صرف الضمان المطور، حيث يزيد البحث عن كل ما يتعلق عن الضمان الاجتماعي المطور بين الجميع في المملكة، حيث قام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الآلاف من الأسر السعودية في جميع أقطار المملكة، حيث يتسائل المئات من الأشخاص عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

صرف الضمان الاجتماعي المطور

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة أو المعروفة باسم موقع الضمان المطور الجديد بين الأوساط السعودية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وقد أعلنت عنها بشكل رسمي مع إعلان المرسوم الرسمي الذي صدر من خادم الحرمين الشرفين بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا منذ نهاية نوفمبر 2021 الماضي.

حيث سجلت المئات بل الآلاف من الأسر والأفراد المستقلين على النظام الجديد، وهذا سواء اذا كانوا مستفيدين من النظام القديم أو لم يكونوا مسجلين به، حيث اتاح النظام الجديد فرصة لفئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل، بل وإن الاستفادة من الدعم اصبحت لا تشترط ان تمتلك الجنسية السعودية، وهذا حسب ما تعرفنا في شروط الضمان المطور 1443.

متى ينزل الضمان المطور

وقد بدأ بالفعل عمليات صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم قبول المئات من الأسر في الضمان المطور حتى الآن، وقد تم صرف المعاش الجديد الخاص بهم مع الدفعة في بداية الشهر الجاري، وهذا ما أثار تساؤلات العديد من الأشخاص عن القبول وموعد النزول الخاص بالمعاش.

حيث إن الأشخاص الذين تم قبولهم حديثا أثناء الشهر الجديد يريدون معرفة موعد صرف الضمان المطور بالنسبة لهم، وهذا ما سنتعرف عليه.

موعد صرف الضمان المطور

وسنتعرف معكم على الموعد الخاص بنزول المعاشات في حساباتكم البنكية، وهذا في حالة قبولكم في الضمان المطور الجديد.

حيث إنه اذا تم قبولكم وهذا عن طريق الموقع الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa أو عن طريق ارسال الوزارة رسائل نصية SMS لكم على الجوال مفادها قبولكم في الضمان المطور، فإن الدعم الخاص بكم سيتم إيداعه في حساباتكم مع الدفعة الخاصة بالشهر التالي للقبول.

ويمكنكم التواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفسار بشكل مفصل وقد تحدثنا معكم عن رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد 1443، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.