الاستعلام عن المقطوعة sso.hrsd.gov.sa برقم السجل المدني للمسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين قاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم في الفترة القليلة الماضية، حيث أعلنت منصة الدعم والحماية انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل استعلام مقطوعة الضمان إلى الضمان المطور، وذلك مع تعديل مواعيد التسجيل وشروط الاستحقاق بين مستفيدي الضمان والذين هم نفسهم مستفيدي المساعدة المقطوعة والتي كانت تصرف من قبل ولم يتحدد لها موعد للإيداع منذ ما يزيد عن سنتين ميلاديتين.

“بالرقم المدني” الاستعلام عن المقطوعة sso.hrsd.gov.sa إضافة مستفيد جديد وتحديث البيانات

عند الدخول والتسجيل في المساعدات المقطوعة للمقبولين في الضمان المطور الجديد تجد انتقال الخدمات الخاصة بتسجيل واستعلام المساعدات المقطوعة على موقع المساعدات المقطوعة إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة بمنصة الدعم والحماية للضمان المطور 2021-1443، والذي انطلق في نهاية العام الماضي ليستقبل جميع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشروط الاستحقاق الجديدة لمستفيدي الخدمة.

شروط استحقاق المساعدات المقطوعة (بعد التحديث الجديد)

لا يقل الراتب الشهري عن 8620 ريال لرب الاسرة في شروط الاستحقاق.

أن يكون راغب مقطوعة الضمان ن الجنسية السعودية.

يجب أن يكون غير قادر على سداد مبالغ نقدية مطلوبة منه مثل فواتير كهرباء أو مصروفات علاجية بالخارج أو تعليم أو غيرها.

تكون المعلومات صحيحة ويتعرض المتلاعبين بالمعلومات إلى العقوبات.

يكون العمر للمتقدم لا يقل عن 35 عام.

لا يكون مستفيد من برامج اجتماعية أخرى بالمملكة.

لا يتم قبول أصحاب الأملاك العقارية أو المزارع والسيارات الفارهة.

لابد من الالتزام بشروط السكن المستقل للمطلقات أو الأرامل للحصول على الدعم.

يكون الراغب في التسجيل بالمساعدة المقطوعة مسجلا من قبل بالضمان المطور.

يتم تسجيل البيانات صحيحة ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.

لا يتم قبول أرباب دور الرعاية أو السجون أو معتادي السفر إلى خارج أراضي المملكة.

كيفية إضافة مستفيد جديد بمقطوعة الضمان الجديدة والاستعلام عن طلب

تقوم الوزارة بالاستمرار في استقبال طلبات الحصول على المساعدة المقطوعة وتحديث البيانات، كما يكون على الراغبين في إضافة مستفيدي التسجيل أولا بالمنصة واستخدام الخدمات المناسبة واختيار ايقونة “أضافة مستفيد، ويتم التسجيل فيها والاستعلام عن طلب بالخطوات التالية: