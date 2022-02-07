نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوندا سيفيك 2022 تقسيط بـ400 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد هوندا سيفيك 2022 Honda Civic واجهة سيارات هوندا العصرية بما تتميز به من إمكانيات ومواصفات خاصة فيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان على الطريق بالإضافة إلى الأداء القوي والاستجابة الفورية في القيادة وذلك بفضل نظام التعليق الرياضي فيها، والمحرك سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني، وناقل الحركة المتغير (CVT) الذي يزود السيارة بقوة 180 حصانًا 6000 لفة في الدقيقة.

هوندا سيفيك 2022 Honda Civic من الداخل

أكثر ما يلفت نظرك في تصميم 2022 Honda Civic هو التصميم الداخلي الذي يوفر مساحة رحبة للرأس والساقين والأكتاف والأرجل حيث يشعر جميع الركاب بالراحة طوال الرحلة سواء في المقصورة الأمامية أو في المقعد الخلفي وهي ميزة أصبحت تتوفر بشكل كبير في العديد من سيارات هوندا مثل هوندا أكورد وغيرها.

المحرك وناقل الحركة

تأتي السيارة مع محرك توربيني بسعة 1.5 لتر بقوة 180 حصانًا مع ناقل الحركة المتغير (CVT) وهو نفس ناقل الحركة في هوندا أكورد سبورت أفضل سيارة سيدان متوسطة الحجم من حيث الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود في سيفيك إلى 19.3 كلم لكل لتر مع 3 أوضاع للقيادة هي الوضع القياسي ووضع Econ والوضع الرياضي الذي يمنحك راحة في القيادة.

كما تأتي السيارة مزودة بمبدل للتحكم في السرعات في عجلة القيادة مع مستويات معززة من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة بما في ذلك المجموعة المتكاملة من تقنيات نظام الاستشعار من هوندا Honda Sensing.

سعر 2022 Honda Civic

يبدأ سعر 2022 Honda Civic في السعودية عند 87 ألف ريال للفئة الأولى ويصل إلى 94 ألف ريال في المتوسط بحسب جميع الفئات غير شامل قيمة الضريبة المضافة .

تقسيط هوندا سيفيك 2022

يمكن الحصول على هوندا سيفيك 2022 ضمن عروض تقسيط السيارات سواء من وكالة هوندا أو من المعارض وشركات تمويل السيارات التي توفر خيارات متعددة للتقسيط .

في حالة سداد 400 ريال شهريًا على 84 شهرًا سيكون إجمالي الأقساط في حدود 33 ألف ريال ويتم تقسيم باقي الثمن بنفس النسبة تقريبًا حيث يتم سداد 33 ألف ريال في نهاية التمويل والباقي يسدد نقدًا مع سداد الضريبة المضافة مباشرة عند مباشرة البيع.