نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات التي يشملها دعم ريف في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فئات دعم ريف في السعودية، تشتعل محركات البحث في السعودية الآن بالسؤال الهام بين المواطنين وهو من الفئات المشمولة في دعم ريف حيث أن برنامج ريف السعودي برنامج دعم مخصص للأشخاص في السعودية المنتمين للقطاع الزراعي، الذي يساعدهم على إنشاء المشروع الزراعي الخاص بهم حتى يتمكنوا من التقدم في مستواهم المعيشي، كما أن التسجيل في برنامج ريف يتطلب شروط وضوابط خاصة لكي يحدد الأفراد المستحقين لهذا الدعم لذلك السبب نطلعكم على المشمولين بدعم ريف المنطلق به شروط الدعم.

برنامج ريف بالسعودية

أحد أشهر برامج الدعم التي تهدف إلى زيادة القطاع الزراعي في السعودية حتى تصل السعودية لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية من إنتاجها، وقد تم إطلاق هذا البرنامج من خلال وزارة الزراعة والبيئة والمياه في السعودية لكي يقوم بمساعدة أكبر قدر ممكن من الأشخاص المنتمين للقطاع الزراعي والأسر الريفية بالسعودية، حيث يقوم البرنامج بتوفير جميع احتياجات الأفراد الذين يعملون بالقطاع الزراعي من أجل التقدم بهذا المجال.

الفئات المشمولين بدعم ريف

يسعى برنامج ريف لتوفير التنمية الدائمة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي حتى يتم توفير كافة المتطلبات لهذا المجال وأوضح برنامج ريف على حسابه الرسمي أن هناك فئات معينة هي من يحق لها الحصول على دعم ريف ويتم حصر تلك الفئات في أصحاب تلك المشاريع:

مشاريع أصحاب الفواكه سواء كانت العنب أو المانجو أو الليمون أو الفراولة. وأيضًا أصحاب زراعات البن المختلفة. وزراعات الورود خاصةً الورد الجوري وورد الفل. والزراعات البعلية ومنها الذرة الرفيعة والقمح والسمسم أيضًا والحبحب البعلي. وأصحاب المزارع السمكية وأدوات البحر والمنتجات الصدفية والبحرية بالإضافة إلى الأسماك المجففة.

جهود السعودية لمساعدة المواطنين

في إطار سعي السعودية لمساعدة المواطنين حتى يتم التقدم بكافة مجالات ونواحي الحياة بالسعودية وفرت عدة برامج من برامج الدعم من أجل مساعدة كافة السعوديين للتقديم بالمستوى المعيشي لهم للوصول إلى هدف رؤية المملكة 2030، وكان من تلك البرامج المقدمة للمجال الزراعي وكذلك الأسر الريفية هي برنامج ريف الذي يقدم الدعم الشهري للأسر المنتجة حتى يتمكنوا من إنشاء المشروع الزراعي المنتج الخاص بهم.