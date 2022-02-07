نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 و موعد شهر رمضان 1443 في المقال التالي
موعد عيد الفطر 2022 وموعد شهر رمضان 1443 موعد عيد الفطر 2022 مع اقتراب قدوم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك يبدأ جميع المسلمين حول العالم كله بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان والاهتمام في حول معرفة المواد الرسمي لشهر رمضان الكريم والاجازات الرسمية الخاص بالعام الميلادي الجديد حيث تم تحديد شهر رمضان وفقا لرؤية يوم السبت الموافق بتاريخ 2 . 4 2022 أو يكون يوم الأحد 3 . 4 . 2 22 حيث من المتوقع أن هذا العام سوف يأتي شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما كاملا.
العد التنازلي لشهر رمضان 2022
مع تحديد الموعد التقريبي لأول أيام شهر رمضان الكريم ليتم الصيام الإ بعد رؤية هلال رمضان وذلك سوف يكون يوم الجمعة واحد من شهر أبريل للعام الجديد 2022 لأن جميع المسلمين يبدءون الصيام بعد روية الهلال أن الذي حدثنا عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ثم لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
الاجازات الرسمية للعام الجديد
الاجازات الرسمية للعام الجديد قامت الحكومة لتحديد الاجازات الرسمية وذلك على حسب الظروف وفي معظم الأحيان يتم تأخيرها لأخر الأسبوع لهذا سوف نوضح لكم مواعيد الاجازات الرسمية كالآتي،
موعد الإجازات الرسمية
- يوم 25 يناير وعيد الشرطة يوم 25 يناير 2022 أما إجازة عيد تحرير سيناء يوم الاثنين 25 أبريل أما بالنسبة لإجازة عيد تحرير طابا في يوم السبت 19 مارس 2022 وسوف تبدأ إجازة شم النسيم يوم الاثنين 25 أبريل2022.
- أما بالنسبة لإجازة عيد العمال سوف تكون يوم 1 مايو 2022 أما بالنسبة لموعد عيد الفطر المبارك سوف يكون يوم الاثنين الثاني من شهر مايو في يوم إجازة 30 يونيو يوم الخميس 30 يونيو 2022.
- أما بالنسبة لإجازة وقفه عرفات يوم 8 يوليو وإجازة عيد الأضحى المبارك 9 يوليو 2022 أما بالنسبة لموعد عيد القوات المسلحة 1يوم 6 أكتوبر 2022 وعيد المولد النبوي الشريف.
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