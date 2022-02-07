نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل تكافل الراجحي مطالبات وطريقة الاستعلام عن حالة المطالبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة تكافل الراجحي مطالبات من الخدمات المميزة التي يجب على أصحاب وثيقة التأمين للمركبات القيام بها في حالة تعرض السيارة إلى حادث سير أو وجود عطل بها حيث تضمن هذه الخدمة للمواطن الحصول على تغطية شاملة للسيارة من تكافل الراجحي.

ما هو تكافل الراجحي

يعد تكافل الراجحي للتأمين من أهم المؤسسات التأمينية في المملكة التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتأمين السفر والمركبات كما تقدم كافة المنتجات التأمينية المبتكرة بما يناسب احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

كيفية التسجيل تكافل الراجحي مطالبات

يمكنك التسجيل في خدمة تكافل الراجحي مطالبات عن طريق الموقع الإلكتروني لـ تكافل الراجحي من خلال إتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي لـ تكافل الراجحي ثم التنقل إلى الصفحة الرئيسية.

سيظهر لك في الصفحة الرئيسية للموقع خيار الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة.

قم باختيار خدمة تسجيل المطالبة قائمة الخدمات التي يقدمها الموقع.

اضغط على زر الحصول على الخدمة ثم اختر مسح الحادث من خلال نجم أو مرور باشر وغيرها

قم بإدخال بعض المعلومات عن الحادث مثل رقم الحادث ورقم الهوية الشخصية ثم أدخل رقم التسلسل.

يجب إعطاء الإذن والموافقة على تبادل المعلومات التأمينية من قبل الشركة مع شركة نجم لخدمات التأمين أو مركز المعلومات الوطني.

بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات والموافقة على إتمام الخدمة اضغط على زر تحقق.

تقديم مطالبات تكافل الراجحي في التأمين الشامل للمركبات

تختلف طريقة تقديم المطالبة حيث بإمكانك التواصل مع شركة نجم لخدمات المرور لإرسال مندوب لإعطاء تقرير عن الحادث، وبإمكانك أيضا تقديم المطالبة عن طريق المرور التي تحضر إلى مكان الحادث وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المهمة حسب الجهة التي تقدم التقرير إلى الشركة.

أولا تقديم مطالبة تكافل الراجحي للتأمين الشامل عبر نجم

تتم هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية: