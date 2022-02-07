طريقة التسجيل في كريم الأوراق المطلوبة للتسجيل، يهتم الكثير من الأشخاص لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق به إمكانية التسجيل في كريم بشكل صحيح عبر الانترنت والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها للجميع بالإضافة إلى معرفة كافة الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في كابتن كريم وأهم الشروط المطلوبة للعمل لهذا سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي.

طريقة التسجيل في كريم

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع كريم على الانترنت ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة منك من خلال سجل الآن وتقوم بتحديد المدينة حيث تتوفر هذه الخدمة للعديد من الدول العربية.

بعد ذلك يمكنك أن تقوم بترشيح مستخدم جديد بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع كريم في منطقه الإقامة وتقوم بتثبيت تطبيق الشبكة على الهاتف الخاص بك ثم تبدأ في فتح حساب جديد وتقوم بإرسال طلب الانضمام وتنتظر حتى يتم انتهاء البحث.

بعد ذلك سوف يتم إرسال الدعوة إليك تتضمن الموافقة على طلبك لكي تتمكن من الحصول على دورة مجانية للكابتن وبعد انتهاء هذه المراجعة يمكنك البدء والعمل مع الكريم حتى تحصل على دخل جديد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كابتن كريم

ينبغي عليك أن تقوم بتجهيز أوراق الأوراق المطلوبة للتسجيل في كابتن كريم مثل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بكم ووثائق تسجيل السيارة كما يتطلب منك صورة شخصية حديثا مع وثيقة التأمين ورخصه القيادة الخاصة بك.

شروط العمل في كريم

يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها من خلال شركة كريم وهي كالآتي:

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على هذه الوظيفة لا يقل عن 20 عام مع أهمية وجود رخصة القيادة سارية المفعول.

بعد ذلك يتم تنزيل التطبيق الخاص بالكريم على الهاتف الجوال الخاص بك والالتزام بكافة الشروط المطلوبة وشروط اختيار السيارة على حسب كل مدينة وبعد ذلك تتمكن من اجتياز التحقق الامني الذي يتضمن فحص المخدرات.