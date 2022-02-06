نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (برمز العين) كيف أعرف أني مقبول الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa طريقة تسجيل جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa مع إعلان نتائج الأهلية للدفعة الأولى والثانية وتأخر إعلان الأهلية لمن قاموا بالتسجيل بالضمان الاجتماعي المطور ولم تُعلن نتائج أهليتهم حتى الآن، بدأ التساؤل عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب وهل أنا مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، ومحاولة الكثيرين ممن تقدموا بطلبات التسجيل بالاتصال بالرقم المجاني الموحد للضمان المُطور للاستعلام عن هل هم مقبولون في الضمان من عدمه، أما عن الراغبين بالتسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فسنقوم من خلال هذا التقرير بالشرح الوافي لطريقة التقديم والتسجيل، وكذلك الشروط المؤهلة لاستحقاق دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية لاجتماعية وهي الوزارة الخاصة بالشؤون الاجتماعية السعودية.

كيف أعرف أني مقبول الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

للإجابة على التساؤل الخاص بكيف أعرف أني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور وأني مشمول باستحقاق الأهلية لصرف ونزول وإيداع الضمان بحسابي بالمصرف فلابد من اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور الذي قمت بالتسجيل عليه

يتم تسجيل دخولك للنظام على منصة الدعم والحماية الاجتماعية باسم المستخدم في حساب النفاذ الوطني الموحد

القيام بالنقر على أيقونة الطلبات

سيتم فتح الصفحة الخاصة بطلبك

النقر على أيقونة العين وهي على يسار الصفحة

ستظهر لك حالة طلب التسجيل الذي قدمته على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الإجابة ستكوم إما قبول الطلب أو رفضه أو أن طلب ما زال في انتظار الدراسة

طريقة التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يجب الإشارة والنوية إلى أن من مميزان الضمان الاجتماعي الجديد المطور أن التابع يزيد مستحقاته على النظام الجديد من 285 ريال إلى 550 ريال شهريا، وذلك بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل، وهي الفئة المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، أما من يزيد دخلة فالتابع تكون حصته أقل من ذلك، أما عن طريقة تسجيل جديد بالضمان المطور فيتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل على منصة الدعم الحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

أدخل رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف الجوال.

كلمة المرور، والفيديو السابق يوضح كيفية اختيار كلمة المرور.

القيام بتأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على المربع الصغير أما إقرار الشروط والأحكام.

النقر على أيقونة تسجيل.

سيتم فح صفحة جديد وهي الصفة الرئيسية.

سجل الدخول من جديد.

قم بإدخال السجل المدني الخاص بك.

أدخل كلمة المرور التي قم باختيارها سابقاً عند بداية التسجيل.

سيتم عرض معلوماتك التي قمت بإدخالها سابقا.

سيطلب منك إدخال الحساب المصرفي الخاص بك “الآيبان”.

أنزل أسفل الصفحة وقم بتعبئة الثلاث مراحل المطلوبة.

قم بتعبئة الملف الموحد ويشمل جميع المعلومات الشخصية.

أضف بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. قم بإدخال بيانات الدخل حسب المطلوب منك.

احفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة الفرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

ويجب الإشارة إلى أن الفيديو السابق يشرح بالتفصيل كيفية وطريقة التسجيل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، لذا يجب مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات حسب الشرح الوارد في الفيديوالسابق.

طريقة معرفة حالة طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن نتيجة الأهلية

للتعرف على طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة على حالة الطلب وهل تم قبوله أو رفضه، وكيف تعرف أنك مقبول أو مرفوض أو هناك ملاحظات على طلبك، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور .

. الضغط على أيقونة الطلبات أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

قم بالضغط على صورة العين في أقصة يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك وتشمل تاريح تسجيل الطلب وحالة الطلب.

شروط التقديم والتسجيل والقبول بالضمان الاجتماعي المطور

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الموحد وهو: 19911

الاستعلام عن قبول الأهلية بالضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة نفاذ)

عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يحصل المستخدم على رقم سري بعد إدخال رقم الهوية الوطنية. الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. تباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119

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