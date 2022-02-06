تمويل إمكان بموافقة فورية اونلاين وبأقل راتب شهري 2000 ريال

تمويل إمكان بموافقة فورية الآن بالمملكة العربية السعودية متاح للمواطن السعودي الحصول على تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التقديم كما يتميز التمويل الشخصي السريع لدى شركة إمكان بالعديد من المزايا الأخرى والتى سوف نوضحها من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني فهو تمويل لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالسعودية.

تمويل إمكان بموافقة فورية اونلاين

تقدم شركة إمكان للتمويل بالسعودية تمويل شخصي سريع يستطيع من خلاله العميل المتقدم الحصول على قرض بقيمة ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى ويتميز هذا التمويل بالمزايا التالية

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من إمكان بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل يبدأ من 2000 ريال وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

كما أن التمويل الشخصي لدى شركة إمكان لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

كذلك يتميز تمويل شركة إمكان بأنه لا يشترط كفيل عند طلب التمويل.

كما يمتاز أن التمويل الشخصي من إمكان متاح للعاملين وأيضاً للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي لدى إمكان إلى جهة العمل.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم ومن بين تلك الشروط ما يلي

لابد طالب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم ويعمل لديه راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

فى حالة العملاء الغير محولين لدى مصرف الراجحي لابد أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 25 عام كحد أدنى.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتجاوز 60 عام كحد أقصى.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

طريقة طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

يمكن طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان اونلاين وأيضاً من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان وطلب التمويل من خلال التطبيق كما يمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة إمكان وطلب التمويل.