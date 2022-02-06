أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي دفعات مجدولة

أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة وبشروط سهلة وميسرة وأوراق ومستندات غير معقدة لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العميل عن عروض تمويلية بتسهيلات فى السداد عديدة ومتنوعة ، والتي تساعده على سداد مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع راتبه الشهري.

أحصل على 100 ألف فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى وسريع بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا المنتج للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة بالمملكة ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل الاستفادة من هذا المنتج من خلال شروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل الشركة السعودية للتمويل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي المتاح لديها بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

مزايا التمويل الشخصي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل