نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون رابط التقديم فى وظائف النساء على رتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للسجون أعلنت عن وظائف للنساء على رتبة جندي، وحددت الشروط الواجب توافرها في المتقدمات، وذلك بعد أن فتحت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية باب التقديم للنساء على رتبة جندي، مشيرة إلى أنه يجب لقبول المتقدمات لشغل تلك الوظيفة، وهي احدي الوظائف العسكرية، أن تكون مستوفية لكافة الشروط المعلن عنها وإلا سوف يتم استبعاد من لا تنطبق عليهن أي شرط من الشروط.

المديرية العامة للسجون رابط التقديم بوظائف النساء على رتبة جندي:-

حددت وزارة الداخلية في السعودية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لشغل وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون، حيث أن انطباق هذه الشروط على من تتقدم لشغل وظيفة رتبة جندي نساء هي المعيار الأساسي للقبول والمفاضلة بين المتقدمات لشغل تلك الوظيفة، وهذه الشروط هي:-

* يجب أن تكون سعودية الجنسية الأصل والمنشأ، وتستثني من نشأت مع والديها في الخارج لخدمتهم المملكة.

* أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلي مثل البكالوريوس أو الدبلوم.

* أن تكون حسنة السمعة والسير والسلوك، وألا يكون حكم عليها بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها.

* بالنسبة للمتقدمات الحاصلات على مؤهل علمي من الخارج، فيجب معادلة المؤهل الحاصلة عليه من قبل وزارة التعليم.

* ألا تكون قد سبق فصلها من أي معهد أو كلية تابعة للقطاعات العسكرية، وألا تكون موظفة في أية جهة حكومية.

* يشترط أيضاً اجتياز اختبارات القبول والتسجيل المحددة من لجنة القبول والتسجيل.

* يجب أن يتم استيفاء بيانات القبول والتسجيل بدقة متناهية، حيث يتم التحقق من صحة البيانات المسجلة مع الجهات ذات العلاقة.

خطوات التقديم:-

حددت لجنة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الخطوات الواجب اتباعها للتقديم على وظيفة رتبة جندي نساء وهذه الخطوات هي:-

* الدخول على موقع بوابة ابشر للتوظيف.

* الضغط على أيقونة القبول والتسجيل في وظائف رتبة جندي نساء بالمديرية العامة للسجون.

* يتم إدخال البيانات في الخانات بدقة متناهية من المؤهل العلمي ورقم الهوية الوطنية .. إلخ.

مواعيد التقديم:-

أخر موعد للتقديم في وظائف المديرية العامة للسجون على رتبة جندي هو يوم الخميس المقبل الموافق 10 فبراير 2022 الموافق 9/7/1443 هـ الساعة العاشرة صباحاً.