رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول sbis.hrsd.gov.s نتائج استحقاق

رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول حيث يعتبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أمرًا مهمًا لكثير من الأشخاص، و برنامج الضمان الاجتماعي يعتبر هو أحد أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودة حياة عالية لمواطنيها، والهدف من هذه الخدمة ، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هو تسهيل عملية تسجيل أصحاب الحقوق القانونية، ويهدف النظام الجديد، الذي يستهدف المواطنين الأشد فقرا في المملكة العربية السعودية ، إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم المساعدة المالية للأسر المحتاجة، يتم جمع أموال الضمان الاجتماعي من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك صناديق الزكاة والمنح التي توافق عليها الحكومة.

رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم نقل المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي تدريجياً إلى النظام الجديد في الأشهر المقبلة، على أن تكون المنصة الجديدة بمثابة المنصة الجديدة، الجدير بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يسمح لأعضاء البرنامج بالربط بحساباتهم الخاصة من أجل استخدام الخدمات الإلكترونية للبرنامج، تم توحيد البنك الوطني باستخدام البيانات من أبشر. للانضمام، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة هذا الرابط للوصول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اختر ما إذا كنت تريد تسجيل اتصال أم لا.

حدد الاتصال عبر الإدخال.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في Absherbox.

أدخل كلمة المرور أبشر.

افحص السياسات.

رجاءا عد ألى الصفحة الرئيسية.

تحقق من الخدمات المتوفرة.

اختر الخدمة التي تريد القيام بها.

الاستعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم من القائمة حدد بوابة الخدمات الإلكترونية.

يجب عليك إدخال رقم التعريف وكلمة المرور للوصول إلى هذا الموقع.

حدد “تسجيل الخروج” من القائمة المنسدلة التحديد التي تظهر.

ستظهر قائمة تمرير يمكنك من خلالها تحديد “خدمات الموقع”.

بعد ذلك سيظهر خيار جديد ، حيث يجب عليك إدخال رقم هويتك المدنية.

بعد ذلك قم بتسجيل رقم الضمان الاجتماعي الذي يخصك

بعد ذلك ، ستظهر صفحة بها جميع معلوماتك.

سيتم أيضًا عرض رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

وبحسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية في المملكة، تم تحديد موعد نزول الضمان الاجتماعي وهذه المساعدة تُدفع على أساس شهري كما هو الحال مع حساب المواطن الذي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تتراوح بين 10 و 30 ألف ريال سعودي ، حسب حالة الأسرة السعودية ونطاق احتياجاتهم العائلية.