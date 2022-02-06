“engage.moe.gov.sa” رابط تقديم برنامج الابتعاث الثقافي 2022 وزارة الثقافة تحدد المجالات

رابط تقديم برنامج الابتعاث الثقافي 2022، أصبح محل بحث مكثف من هواة التميز ومعرفة الثقافات الأجنبية المختلفة، فقد أعلنت وزارة الثقافة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن برنامج الابتعاث الثقافي للعام 2022، في مختلف المجالات وأعلنت الوزارة عن مزايا البرنامج، والتسهيلات التي تقدمها للمبتعثين تعمل الوزارة دائماً على إطلاع الشباب السعودي المتميز على ثقافات العالم، من خلال مثل هذه البعثات حتى يتم نقل المتميز من تلك الثقافات إلي المجتمع السعودي.

رابط تقديم برنامج الابتعاث الثقافي 2022

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني engage.moe.gov.sa. يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة. النقر على إرسال الطلب بعد التأكد من البيانات.

مميزات برامج الابتعاث الثقافي

تتكفل الوزارة بجميع المصاريف الخاصة بالبعثة من مصاريف إعاشة وإقامة والرعاية الطبية للطالب ومرافقة.

تقوم وزارة الثقافة بمتابعة المبتعث وتقيم تطوره الأكاديمي وتقديم البرامج الإرشادية له.

تأهيل المتقدم للبعثات وتذليل كافة العقبات التي تواجهه المبتعث في القبول للجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.

إقامة ورش عمل للمتقدمين لتأهيلهم وتزويدهم بالقدرات والمهارات المطلوبة.

ما هي المجالات المطلوبة للبعثات

“علم الأثآر، التصميم، المتاحف، الموسيقى، المسرح، صناعة الأفلام، الآداب، الفنون البصرية، فنون الطهي”.

ما هي الشروط المطلوبة للابتعاث الثقافي 1443

أن يكون المبتعث أو المبتعثة سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

أن يتوافر به شرط حسن السير والسلوك وأن لا يكون قد سبق له مخالفة القوانين.

أن يقدم كافة المستندات والأوراق المطلوبة من قبل وزارة الثقافة وأن تكون تلك المستندات صحيحة ومطابقة.

ضرورة الالتزام بالدراسة طوال مدة البعثة من بدايتها حتى نهايتها.

أن يمتلك المتقدم القبول من قبل المؤسسات المعتمدة التابعة للبرنامج.

ما هو برنامج الابتعاث الثقافي

في ظل المملكة الدائم إلي التطور في كل المجالات ومن أهم هذه المجالات هو مجال الثقافة، فقد أعلنت عن برامج للابتعاث الخارجي والداخلي، بهدف أن يكون الشاب السعودي مطلع على أحدث نظم التعليم في الدول المتقدمة، طبقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لنقل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.