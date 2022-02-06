خطوات استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443 وخطوات تحديث البيانات

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين بالضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يرغبون في عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، وذلكم من أجل التعرف على موعد صرف المساعدة الخاصة بهم والتي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها للمواطنين، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتقديم الخدمات للمواطنين من أجل تخفيف أعباء الحياة من عليهم، وقد أطلقت المملكة عملية الاستعلام بالسجل المدني، بحيث يقوم المواطنين بالاستعلام عن موعد الاستحقاق الخاص بهم بكل سهولة، دعونا في مقالنا اليوم نوضح لكم كل ما يخص الضمان الاجتماعي بالمملكة.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، يمكنك عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، وذلك عبر عدد من الخطوات المحددة، وتأتي خطوات الاستعلام عن الحالة كالتالي:

عليك في البداية الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشبكة.

على الشبكة. قم من شريط الأدوات اختيار خدمات التنمية الاجتماعية.

بعدها من قائمة الخدمات الظاهرة أمامك قم بالضغط على خدمات الأفراد.

اختر من بين الخدمات خدمة استقصاء عن بيانات المستفيدين في الضمان الاجتماعي الجديد.

انقر بعدها على تفاصيل الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي.

أدخل بعدها رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم رقم الضمان الاجتماعي ورقم السجل المدني.

أدخل رمز التحقق.

ثم بعدها ستجد أمامك جميع البيانات الخاصة بحسابك على الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن حالة التحديث بنظام الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن قمت بعمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، بإمكانك عمل استعلام عن تحديث النظام المطور، وذلك وفقًا للخدمات التالية: