نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود طريقة طلب مساعدة مالية أو عينية (إعانات ومنح) تواصل مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود لطلب مساعدة مالية أو عينية وهي المؤسسة الخيرية التي تقدم (إعانات ومنح) للمحتاجين والأشد حاجة من مواطني المملكة، وكذلك من ألمت بهم ظروف قاسية أقعدتهم عن العمل وكسب قوت يومهم، كما تقدم مؤسسة عبد العزيز بن فهد إعانة لسد ديون الغارمين، وسداد قروض المُعثرين، والتكفل بمصاريف علاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن لم تسعفه ظروفه المالية على سرعة إجرائها، وغيرها وعيرها من أنواع المساعدات الأخرى، هذا وقد امتد نشاط أعمال المؤسسة الخيرية لخارج الوطن لنجدة المكروبين، فقد أطلقت المؤسسة الحيرية مبادرة توزيع السلال الغذائية للنازحين السوريين بشمال سوريا، وقدمت المؤسسة لهم 10 الأف سلة غذائية.

وسائل تواصل طلب مساعدة مالية من “عبد العزيز بن فهد آل سعود”

في حال ألمت بكم لا قدر الله ظروف قاهرة جعلتك بحاجة لعون مؤسسة عبد العزيز بن فهد، يمكنكم تقديم معروض طلب للحصول على المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وسيتم من خلال العاملين بالمؤسسة دراسة الطلب للتحقق من مدى صدق طلب المساعدة، لذلك يجب إرفاق ما يُثبت الحاجة الضرورية لاستحقاق طلب المساعدة.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود طريقة طلب مساعدة مالية أو عينية

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التواصل المباشر مع مؤسسة عبد العزيز بن فهد آل سعود من خلال البريد السعودي أو البريد الإلكتروني أو رقم الواتساب، وكذلك رقم الهاتف، وبذلك تعددت وسائل الاتصال لطلب المساعدة المالية والعينية للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والغارمين وغيرهم، ولا يؤلي مؤسسة عبد العزيز بن فهد جهد لاستجابة السريعة لطلب المساعدات، فهي بحق ملاذ المحتاجين.

وحدات سكنية مسكن لمن لا يمتلك مسكن ملائم، أو من منزلة للهدم.

تقديم الدعم للأسر المحتاجة في حالة وفاة عائلها.

تسديد ديون وقروض لمن عجزوا عن الوفاء بها.

سداد ديون العارمين المسجونين.

تتكفل المؤسسة بتقديم المساعدة للأرامل اللاتي يواجهن صعوبة في إعالة أبناهن الأيتام.

أوجه عديدو من العطاء تتكفل بها الأمير ومؤسسته.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية أو عينية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد

“بسم الله الرحمن الرحيم”.

السلام على الأمير بتحية السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير صاحب المكارم”.

الدعاء للأمير ووالده وأسرته.

(تذكر نوع المساعدة المطلوبة) سواء كانت مساعدة مالية أو عينية أو طلب مصاريف علاج.



ترفق البيانات والأوراق التي تثبت حاجتك للمساعدة.

الدعاء للأمير عبد العزيز.

كتابة اسمك بالكامل.

ذكر عنوان محل سكنك تفصيلاً.

رقم هاتفك المحمول للتواصل في حال تم الاستجابة لطلب المساعدة.

طرق التواصل مع المؤسسة الخيرية بشكل مباشر للحصول على مساعدة مالية أو عينية

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. الرقم المباشر للاتصال: 485232658966 – من داخل المملكة

485232658966 – من داخل المملكة “رقم واتساب”: 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

8004000000 – من خارج المملكة 920030003. منصة تويتر: https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

التواصل لمنطقة تبوك فقط

الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

٩٢٠٠١٥١٥٢ خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

٠١٤٤٢٢١٢٣٨ صندوق بريد: تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١

تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١ رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تخويله ٣٥٠-٢٥١

٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تخويله ٣٥٠-٢٥١ البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] عنوان المؤسسة: تبوك – المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مؤسسة الملك فهد الخيرية للعمل الإنساني

ولن ننسى دور مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa وكذلك المساعدة مالية والهبات العينية ومنح الأرضي المجانية من الديوان الملكي والأمير الوليد بن طلال، والتي تتعدد أنواع المساعدات التي تقوم عليها وتقدمها للمحتاجين في العديد من مجالات العمل الخيري، ومنها على سبيل المثال ما يلي: