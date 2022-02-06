نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للنساء وطريقة التسجيل والاستعلام عن حالة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني للنساء ؛ يعتبر برنامج سكني من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الاسكان في المملكلة العربية السعودية لمساعدة الكثير من الفئات المختلفة من هذه الفئات النساء الارامل والمطلقات وكبار السن وغيرهم حتى يتم حصولهم على مكان سكني جيد ومميز وذلك وفق لشروط ومعاير يجب توافرها حتى يتم الحصول على الدعم السكني ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على شروط الدعم السكني للنساء كما أننا نقوم بتوضيح بعض النقاط المهمة التي تخص هذا الأمر.

شروط الدعم السكني للنساء

لقد قامت وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية بتوضيح بعض الشروط والاحكام التي يجب علي من ترغب في الحصول على الدعم السكني توافرها وهذه الشروط والاحكام تتمثل في الأتي:

يجب أن يكون عمر المتقدمة للحصول على الدعم السكني لا يقل عن الخامس والعشرين 25 عاما.

لا بد أن تكون المتقدمة مقيمة في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن عام من بداية تقديم الطلب.شروط الدعم السكني للنساء وطرق الاستعلام عن طلب الاسكان

ينبغي أن تكون المراة تمتلك دخل خاص بها.

يتم التقديم للنساء غير السعودية في الحالات الاتية (في حالة وفاة الاب، اذا كان لديها ابنة وهي المسئول الوحيد على الأسرة).

في حالة الارملة والمطلقة لا يشترط العمر ويشترط للمطلقة ان يكون قد مر مدة عامين على الطلاق.

يجب عدم استفادة المتقدمة من أي برامج خاصة بدعم الجهات الحكومية والخاصة بالتمليك.

يشترط عدم امتلاك أي املاك بقيمة خمس ملايين ريال سعودي لا تمتلك سكن مناسب.

شروط الدعم السكني للمطلقات

لقد قامت وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط لحصول المرأة المطلقة على دعم سكني، وتتمثل شروط سكني للمطلقات في الأتي:

يجب مرور عامين من تاريخ الطلاق.

ينبغي عدم أمتلاك المراة المطلقة المتقدمة للحصول على الدعم السكني على سكن أخر.

لا بد من ألا يتعدى عمر أولادها من الذكور عن خمسة وعشرين 25 عاما.

يشترط اقامة المراة المتقدمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وايضا تعول أبناؤها.

طريقة التسجيل في سكني للنساء

من الممكن أن تقوم النساء المطلقات او الارامل في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة سكني الالكترونية وذلك للحصول على دعم برنامج سكني المقدم من قبل وزارة الاسكان السعودية ويتم ذلك ببعض الخطوات السهلة والميسرة التي تم وضعها من قبل الوزارة وهذه الخطوات تتمثل في الاتي:

الذهاب المباشر إلى رابط منصة دعم سكني الالكترونية

ثم الضغط على رابط التسجيل في سكني.

ومن الممكن أن يتم تسجيل الدخول الى المنصة اذا كان المستخدم لدية حساب.

ثم بعد ذلك يتم النوافقة على كافة الشروط والاحكام.

وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة انا لست ربوت وذلك للتحقق.

النقر على ايقونة استلام النصية حتى يتم اكتمال التسجيل.

ثم بعد ذلك يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة وهي تتمثل في الاتي(رقم الجوال، البريد الالكتروني، رمز التفعيل الذي يتم ارسالة عبر رسالة نصية،كلمة المرور).

يتم النقر على أيقونة التسجيل وذلك لتفعيل الحساب.

النقر على زرالتقديم برنامج على الدعم السكني من خلال صفحة حسابي.

يجب بعد ذلك الموافقة على كافة الشروط والاحكام.

ثم القيام بتدوين البيانات والمعلومات التي تخص السكن الحالي.

النقر على رابط استمرللتحقق من الاهلية.

القيام بتأكيد البيانات الخاصة بالعائلة بواسطة تدوين كل من (رقم الهوية، صلة القرابة، تاريخ الميلاد، الاسم الكامل لكافة افراد الأسرة).

بعد ذلك سوف يتم ظهور بعض الاسئلة يجب الاجابة عليها.

واخيرا يتم الضغط على أيقونة الحصول على الاستحقاق.

طريقة الاستعلام عن طلب سكني برقم السجل المدني

من الممكن أن يتم الاستعلام عن طلب الاسكان برقم السجل المدني الخاص بمقدم الطلب وذلك باتباع الخطوات الاتية:

الولوج الى الموقع الخاص بخدمة سكني.

ثم بعد ذلك النقلرعلى رابط الوصول السريع.

الضغط على رابط مواطن أو مقيم.

وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة خدمة التحقق من حالة الاستحقاق.

القيام بتدوين رقم السجل في الحقل المخصص لذلك.

ثم الضغط على زر التحقق.

القيام بعد ذلك بتحديد تاريخ الميلاد.

الضغط على زر المتابعة.

ثم يتم تدوين رمز التحقق.

واخير سوف يتم الدخول على صفحة المعلومات الشخصية.

الاستعلام عن طلب سكني برقم الهوية الوطنية

يمكن ان يتم الاستعلام عن الطلب المقدم للاسكان بواسطة رقم الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب وذلك ببعض الخطوات وهذه الخطوات تتمثل في الاتي:

الولوج الى الموقع الالكتروني الخاص بخدمة سكني.

الضغط على رابط الوصول السريع.

النقر على زر مواطن او مقيم.

النقر على ايقونة التحقق من حالة الاستحقاق.

القيام بتدوين رقم الهوية الوطنية.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التحقق.

ثم القيام بتحديد تاريخ الميلاد والضغط على زر متابعة.

بعد ذلك يتم اكتمال التحقق المطلوب.

واخيرا سوف يتم الدخول الى صفحة البيانات الشخصية حتى يتم التحقق من حالة الاستحقاق.

وفي الختام نكون قد قمنا بسرد شروط الدعم السكني للنساء كما اننا قمنا بسرد شروط الدعم السكني للمطلقات وأيضا تعرفنا على طريقة التسجيل في سكني للنساء وقمنا بذكر الطرق المختلفلة للاستعلام عن طلب الاسكان سواء كان بواسطة ررقم السجل المدني او رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم بالطلب.