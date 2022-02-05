تعرف على تاريخ إنشاء أول مطعم بيك في المملكة وأهم فروعه، مطعم البيك من أشهر مطاعم الدجاج في المملكة العربية السعودية، والذي يهتم بتقديم وجبة البيك وهي دجاج مقرمش يقدم مع البطاطس المقلية اللذيذة، والتي كانت السبب في شهرة مطعم البيك وانتشار صيته بين الدول العربية والعالمية، حيث تمتاز بالمذاق الرائع والسعر المناسب لجميع الأفراد، كما أنها حازت على إعجاب الكبير والصغير، وقد اهتم المطعم مؤخرا بتقدم المأكولات البحرية داخل المنيو، ولمزيد من المعلومات حول مطعم البيك وتاريخ إنشاؤه تابعوا معنا.

تاريخ إنشاء أول مطعم تحت اسم البيك

تم إنشاء أول مطعم يسمى البيك في عام 1974 تحت إدارة شكور أبو غزالة، الذي رأى أن المملكة العربية السعودية لا تحتوي على الكثير من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، وخاصة التي تقدم طعام ممتاز بمذاق جيد والالتزام بالنظافة، وبالفعل بحث عن مكان مناسب، ولم يجد سوى مستودع في حي الشرفية الذي قام بتحويله إلى مطعم صغير لإعداد وبيع الدجاج المقلي تحت اسم مطعم بروستد، وهذه المرة الأولى التي يعرف فيها أبناء السعودية وجبة البروستد، ومن هنا توالت الفروع الخاصة بمطعم البيك لتشمل كافة أنحاء المملكة.

فروع مطعم البيك في المملكة

توسعت فروع مطعم البيك لتشمل العديد من الدول العربية، حيث بلغ عدد فروعه 120 فرع بحلول 2021 في المملكة العربية السعودية فقط، أبرزها في المناطق التالية: طريق الخرج النسيم الغربي، قرطبة، الشفا، البديعة، ظهرة لبن، اليرموك، شارع الأبراج، الأندلس، محطة سار، مطار الملك خالد، الشوقية، القنفد، محطة قطار الحرمين، الزايدي، الرصيفة، البحيرات، العزيزية، الليث، محطة ساسكو، المنتزهات، غليل، الربوة، حي الرحاب، مشرفة، حي الرويس، الروضة، النزهة، المحمدية، البشائر، السامر، الصيرفي مول.