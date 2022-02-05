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أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ، تمويل شخصي بسيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية للعملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من الأفراد بالمملكة ، والراغبين في الاستفادة من عروض تمويلية بتسهيلات فى السداد عديدة ومتنوعة ، والتي تمكن العميل من سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري.
أستلم تمويلك فورى بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة
تمويل نقدى فورى وسريع بدون كفيل وبدون اي ضمانات ، أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية للمواطنين السعوديين والوافدين أيضاً للمملكة بجنسيات مختلفة ، كما يوفر بنك البلاد عرض التمويل الشخصي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية.
مزايا التمويل الشخصي للأفراد من بنك البلاد
- قام بنك البلاد بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- التمويل الشخصي من بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يوفر البنك التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.
- السعودي والوافد يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد.
- يتيح بنك البلاد إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.
- يوفر بنك البلاد التمويل الشخصي بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.
- المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي البنك.
- موظفي قطاع البنوك يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
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