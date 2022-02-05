نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات جيب نيسان باترول تقسيط 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل فكرت ذات يوم في الحصول على أحد عروض تقسيط السيارات التي يمكن من خلال شراء جيب نيسان باترول تقسيط 600 ريال شهريًا وهل فكرت في ميزة أن تشتري سيارة جديدة بالتقسيط مع سداد قسط شهري لا يكاد يذكر ؟ الحقيقة إن هذا العرض من الممكن الحصول عليه وهذا يتوقف على ما يمكنك دفعه في بداية التقسيط أما إن كنت ممن يبحث عن عروض تقسيط بدون مقدم فإنك يجب أن تستعد لدفع قسط شهري كبير قد يصل إلى 2000 ريال أو أكثر بحسب سعر السيارات الجديدة التي تفكر في اقتنائها وبحسب قدرتك على السداد وعدد أشهر التقسيط.

مواصفات جيب نيسان باترول 2021

تأتي جيب نيسان باترول مع محرك من نوع V6 بسعة 4 لتر مزود ب24 صمامًا قادر على توليد عزم دوران يصل إل 394 نيوتن في المتر مع قوة حصانية قصوى تصل إلى 275 حصانًا، مع ناقل حركة اوتوماتيك وهي من سيارات الدفع الرباعي ذات الكفاءة العالية التي تأتي بثلاثة أنماط للقيادة هي القيادة العادية والقيادة على الرمال وعلى الطين.

كذلك تأتي السيارة مع العديد من المزايا التقنية مثل تشغيل البصمة ونظام الدخول الذكي وأزرار تحكم بالمقود مع مثبت سرعة إضافة إلى إمكانية تشغيل المحرّك عن بُعد مع العديد من المزايا الأخرى سواء على صعيد الشكل الخارجي أو التصميم الداخلي ومساحات التخزين أضف إلى ذلك قدرات الأداء العالية.

سعر نيسان باترول 2021

يصل سعر نيسان باترول XE 2021 في السعودية إلى 163 ألف ريال بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافة الضريبة يصل سعر جيب نيسان إلى 187 ألف ريال تقريبًا وهذا السعر سوف يتغير عند الحصول على أي من عروض تقسيط السيارات لكن نسبة التغير تختلف باختلاف العديد من العوامل لكن في جميع الأحوال ننصح بأن يتم دفع الضريبة المضافة نقدًا وعدم تحميلها على سعر السيارة النهائي.

عروض تقسيط سيارات 600 ريال

يمكن الحصول على عروض تقسيط سيارات 600 ريال من أي بنك أو معرض إذا تم اختيار التقسيط على 60 شهرًا وكانت قيمة القسط 600 ريال فهذا يعني أنك ستدفع 36 ألف ريال من قيمة السيارة على 5 سنوات بالتالي يتبقى 127 ألف ريال وبما أن الدفعة الأخيرة لا يمكن أن تزيد عن 40 % من قيمة السيارة سيتم تقسيم هذا المبلغ على دفعتين دفعة مقدمة في حدود 80 ألف ريال وهو تقريبًا نصف سعر السيارة نقدًا وباقي المبلغ وهو 27 ألف ريال تدفع في نهاية التقسيط .

وللتوضيح سوف نلخص ما سبق كما يلي مع التأكيد أن الأرقام قابلة للتغيير :

الدفعة المقدمة : 80 ألف ريال .

القسط الشهري : 600 ريال.

عدد أشهر التقسيط : 60 شهرًا.

الدفعة الأخيرة : 27 ألف ريال

قيمة الضريبة المضافة : 24 ألف ريال.

تقسيط جيب نيسان باترول 600 ريال من مصرف الراجحي

يمكن الحصول على عروض تقسيط جيب نيسان باترول 2021 من مصرف الراجحي سواء عبر التأجير التمويلي أو التمويل بالمرابحة حيث يتم التعامل مع عدد من معارض ووكلاء السيارات في المملكة بينهم وكيل نيسان في السعودية كل ما عليك هو اختيار نظام التمويل الخاص بك وتحديد عدد سنوات التقسيط وقيمة الدفعة المقدمة واختيار الوكيل أو الفرع الذي ترغب في تقسيط نيسان باترول منه ثم يتم بعد ذلك استكمال باقي إجراءات التقسيط.

النسخة الأيقونية من نيسان باترول 2022



وشهد معرض اكسبو دبي 2020 احتفال نيسان بالنسخة السبعينية من باترول السيارة الأكثر شعبية في المنطقة وبالرغم من مرور 70 عامًا إلا أن إصدار 2022 الرائع ، شهد الكثير من الترقيات على مر السنين، ويتميز أحدث إصدار من المجموعة بشارة تذكارية إلزامية ، بالإضافة إلى عناصر التصميم والتكنولوجيا المحسّنة التي تميزها عن المركبات القياسية وهو ينضم إلى إصدارات باترول الخاصة الأكثر رسوخًا من نيسمو وسوبر سفاري.