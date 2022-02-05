برنامج مساكن للمتقاعدين وكيفية التقديم وحساب مقدار الدعم من المنصة

برنامج مساكن للمتقاعدين هو احد البرامج تنموية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين السعودين بشكل عام وهذا في سبيل ترسيخ سبل الدعم ألامحدود الذي تستهدفه السلطات المعنية في المملكة وذلك في أطار تطبيق رؤية المملكة 2030 التي بدورها تستهدف تطوير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة، وفي هذا الايطار أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية برنامج مساكن وهذا تأكيد منها بإتاحة الفرص لجميع المواطنين على حد سواء بغض النظر عن السن وحالة العمل سواء كانوا عاطلين أو على قيد الخدمة والحالة الاجتماعية أو المتقاعدين، ويعد برنامج سكني واحد من أهم البرامج التنموية في الفترة الأخيرة، والمنصة الأولى المرخصة عقاريًا بالمملكة، ولذلك توفر لكل مواطن ما يحتاج إليه تبعًا للفئة التي ينتمي إليها، وذلك بدعم مباشر من الجهات الحكومية المسؤولة بالمملكة.

كيفيه التقديم في برنامج مساكن للمتقاعدين

الدخول على المنصة الرسمية “دار التمليك” التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد.

قم بالضغط على “قدم الآن”.

سيطلب منك الموقع أن تقوم بإدخال رقم هاتفك المحمول، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ومن ثم قم بالنقر على متابعة.

سيقوم الموقع بالتأكد من صحة معلوماتك المدخلة ومن ثم يبدأ في أظهار نموذج التقديم لتقوم بتعبئته.

سيطلب منك الموقع أن تقوم برفع بعض الوثائق بصورة إلكترونية والتي يتم التقديم من خلالها وهذه الوثائق هي:

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، وصورة من بطاقة العائلة الخاصة بك.

شهادة مستندات الدخل والتي تقدم من جهة العمل الخاص بك ويجب أن لا تكون صادرة بتاريخ أكثر من شهرين قبل عملية التقديم.

لابد أن تقوم برفع حساب بنكي لمعاملات 6 أشهر الأخيرة.

تطلب عملية التقديم نموذج خصم مباشر يأتي موقعًا من البنك.

شهادة توضح طبيعة الدخل الاستثماري الخاص بك.

تقديم مستندات توضح طبيعة الدخل الإضافي الخاص بك إن وجد.

صورة من صك العقار الذي ترغب في تملكه مع وجود توقيع صاحب العقار على الصك.

يجب أن لا يكون صك العقار لمبنى لم يمضى على بناءه أكثر من 20 سنة.

يجب تقديم رخصة بناء.

رسم كروكي خاص بموقع العقار الذي ترغب في شراءه.

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية الخاصة بصاحب العقار.

بعد رفع المستندات المطلوبة يجب دفع رسوم التقديم وهي 200 ريال سعودي يتم تحصيلهم إلكترونيًا من خلال بطاقتك الائتمانية.

قم بإرسال الطلب ليتم مراجعته من قبل برنامج مساكن.

حساب مقدار الدعم من المنصة

تعد خدمة حاسبة الدعم واحدة من أهم خدمات منصة سكني، حيث تقم المنصة بحساب مقدار الدعم الذي من الممكن أن يحصل عليه المواطن من الوزارة، وذلك بخطوات بسيطة للغاية: