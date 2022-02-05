قصة سقوط “لمى الروقي” في السعودية تفاصيل كاملة وما هو عمق البئر الذي سقطت به

إليكم تفاصيل حادثة لمى الروقي بعد أن مررنا بأيام صعبة في انتظار إنقاذ الطفل ريّان المغربي من البئر العميق الذي سقط به منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم، ولم تنجح الجهات المختصة ورجال الحماية المدنية في المغرب حتى الآن في إنقاذ الطفل، ولكن الأمل في الله -عز وجل- أكبر من أي شيء، وأعادت لنا قصة سقوط ريّان مرة أخرى قصة الطفلة السعودية لمى الروقي والتي ظلت حبيسة بداخل بئر عميقة لمدة 13 يومًا وسنقوم بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بحادث لمى.

تفاصيل حادثة لمى الروقي السعودية

قام والد الطفلة لمى الروقي بعرض تفاصيل قصتها بأنه تم سقوط الطفلة بداخل البئر في الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا يوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو للعام الماضي 2021.

أكد والد الطفلة على الجهات المختصة لكل بلد أن تهتم بهذه القضايا وبصحة الأطفال وسلامتهم بعد سقوط ابنته في البئر.

طالب والد الطفلة لمى من الجهات المختصة سواء في المملكة العربية السعودية أو الدول الأخرى بوضع إشارات ولافتات وإشارات تحذر الناس كلها وليس فقط الأطفال من الاقتراب من هذه المناطق.

وكانت تفاصيل القصة تتمثل في أن العائلة كانت قائمة برحلة عائلية في مدينة تبوك في منطقة وادي الأسمر السعودية.

ذهبت الطفلة لمى وأختها شوق إلى اللعب بعيدًا عن أهلها وبعد فترة عادت شوق إلى عائلتها لتبكي بأن أختها الصغيرة سقطت في البئر.

سارع الأب والعائلة إلى مكان البئر الذي سقطت به الفتاة ولم يجد أي دلائل تفيد بأنها منطقة خطيرة وقام بالاتصال فورًا بالاتصال الجهات المختصة وقوات الدفاع المدني لإنقاذ طفلته.

محاولات إنقاذ الطفلة لمى الروقي