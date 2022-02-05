نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على سكني الأراضي المجانية الطائف 2022 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث الفترة الحالية بالمملكة السعودية نحو التقديم على سكني الأراضي المجانية الطائف، حيث انطلقت المبادرة إلى توفير السكن لجميع المواطنين ذوي الدخل المحدود ما تسعى المملكة جاهدة من أجله في هذا المشروع لدعم رفاهية جميع المواطنين ذوي الدخل المحدود وهذا المشروع يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ولهذه الغاية سنقوم بمراجعة الخطط الخاصة بذلك بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالمشروع، سنتعرف في هذا الموضوع التالي على كيفية التقدم للحصول على قطعة أرض سكنية في الطائف مجانًا.

التقديم على سكني الأراضي المجانية الطائف

يتساءل الكثير من سكان المملكة العربية السعودية من مدينتين بالطائف عن كيفية التقدم للحصول على أرض مجانية، حيث قدم الدين الملكي العديد من الخدمات والإعانات لجميع المواطنين، مما ساهم في العديد من جوانب الرفاهية للمواطنين محدودي الدخل في المملكة، تعتبر المملكة من أهم هذه الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي، وفي النقاط التالية نذكر الخطوات التالية:

أولا يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني.

ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول في القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا.

يكمل المستخدم عملية تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني.

ثم انقر فوق إرسال.

يجب عليك قراءة الشروط والأحكام ثم النقر فوق الرمز لقبول جميع الشروط.

يقوم المستخدم بتحديد نوع شقته الحالية ثم النقر فوق رمز “متابعة”.

تحقق من صحة البيانات الشخصية المدخلة التي يطلبها الموقع.

ثم سيتم الضغط على زر إكمال إذا تم إكمال الخطوات السابقة.

أدخل المعلومات العائلية التي طلبها موقع الويب ، ثم اضغط على “متابعة”.

يجب عليك الإجابة على جميع الأسئلة التي يطرحها الموقع ومن ثم الحصول على حالة أهليتك.

ثم ينقر المستخدم على منصة السوق الإلكترونية.

أخيرًا ، بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات السابقة ، يتم تحديد الوظائف الشاغرة ثم اتباع التعليمات الخاصة بعملية الحجز.

مخططات الأراضي على منصة سكني 1443

أطلقت وزارة الشؤون العمرانية مخططات الأراضي المجانية على منصة سكني، حيث يتم إعادة تشغيل هذه الأرض في خمسة وسبعين برنامجًا منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع حجز الأراضي الشاغرة عبر منصة سكني، وبدأت عملية التسجيل يوم الخميس الموافق 20 يناير من العام الميلادي 2022.

سكني الأراضي المجانية الطائف 1443

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون الحضرية والقروية في المملكة العربية السعودية، على ضرورة استكمال الأعمال التنفيذية بناءً على الخطة المعمول بها والمحددة بالموعد المتوقع للإعداد المجاني أرض لسكان منطقة الطائف، والتي تقع في مدينة مكة المكرمة ماجد الحقيل، حيث يتقدم العمل في مرحلة التنفيذ بما في ذلك المشاريع والمخططات التي حددتها وزارة الإسكان في المنطقة.

يتضمن هذا المشروع عددًا من المخططات المهمة المتمثلة في مشروع إسكان وادي الجليل ومدينة الورد، حيث تشهد هذه المخططات تقدمًا كبيرًا، وهو ما تم إثباته خلال زيارة تفقدية أخيرة تنفيذ المهام في الوقت المناسب، مع مراعاة معايير السلامة والأمن.

شروط التسجيل في منح الأراضي المجانية الطائف