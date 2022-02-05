دعم للمحتاجين من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد القروض والديون ومساعدات مالية وعلاجية.. طريقة التواصل

دعم للمحتاجين من الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد القروض لا تقتصر مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد السعودي على الفقراء فقط، وإنما على كل مَن يحتاج مساعدة طارئة، فتعمل مؤسسة الأمير عبد العزيز في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات والمساعدات المادية للأشخاص التي بحاجة إلى إعانة مادية أو سداد ديون قد تعرّضهم للمسائلة القانونية والحبس، وترتبط المؤسسة مع عدد من الجمعيات الخيرية في السعودية تساهم في مساعدة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم حتى يتمكنوا من العيش براحة.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بواسطة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز يمكنك طلب مساعدة مادية وسداد ديون عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بإرسال طلب المساعدة المادية بالبرقية إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الأمير عبد العزيز بن فهد.

بالبرقية إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب الأمير عبد العزيز بن فهد. يتم كتابة كل البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بمقدم طلب المساعدة والتي هي اسم المقدم الرباعي ورقهم الهوية الوطنية ومحل الإقامة ورقم الهاتف المحمول وكذلك عنوان البريد الإلكتروني الخاص به.

بعد ذلك أدخلي الرمز المرئي الذي يساعدك في دخولك على الموقع إلكترونيًا ثم قم باختيار “خدمات إلكترونية” والتي تظهر في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم قم بالنقر على أيقونة “إرسال طلب شخصي” وسيتم عرض كل المعلومات الخاصة بالمساعدة والشروط الاستحقاقية لها.

قم بعد ذلك برفع كل الأوراق والمستندات الرسمية التي تفيد صحة البيانات التي قمت بإدخالها للحصول على المساعدة المالية من المؤسسة.

وأخيرًا تصل إلى آخر خطوة وهي النقر على زر “إرسال” ثم قم بتسجيل الطلب للحصول على المساعدة.

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنكم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية للحصول على مساعدة مادية لسداد ديون أو لتلبية حاجات طارئة بأكثر من طريقة وتتمثل الطرق في كل مما يلي:-