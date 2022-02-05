موعد صرف إعانة مربي الماشية في المملكة العربية السعودية 1443، يعد برنامج دعم مربى المواشي من اهم البرامج التي تقدمها وزارة الزراعة والمياه السعودية لدعم مربى المواشي وذلك من اجل مساعداتهم في تحسين وتطوير مشاريعهم ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، حيث يأتي ذلك في صورة تقديم إعانة شهرية تساعدهم في رفع كفاءة الأمن الغذائي وتنمية قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسنوضح لكم بالتفصيل عن موعد صرف الإعانة واهم شروطها وطريقة التسجيل فيها بكل سهولة.

موعد صرف إعانة مربي الماشية

أعلنت وزارة المياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن مَوعد صرف إِعانة مُربي المَاشية الموافق الأربعاء 2 فبراير 2022 لجميع المستفيدين، وعادة يتم تحديد موعد توزيع الدعم على مربي الماشية بدء من كل شهر ويمكن أن تتغير إذا تصادفت مع موعد أحد العطلات الأسبوعية أو العطلات الرسمية، حيث يبلغ قيمة دعم الإعانة لمربي الماشية إلى 50 ألف ريال سعودي.

شروط صرف إعانة مربى الماشية

يجب إن يكون المتقدم للحصول على إعانة سعودي الجنسية.

لابد أن يكون غير عاملاً في القطاع العام أو في القطاع الخاص بالمملكة.

يشترط إن يكون المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

يجب إن يكون من ضمن صغار الماشية في المملكة.

. يشترط إن يكون لدية حساب بنكي نشط.

لابد أن يكون لدية بطاقة صحية بيطرية.

التسجيل في دعم مربى الماشية

الاستعلام عن موعد صرف إعانة مربي الماشية

يمكنك الاتصال بشكل مباشر على الرقم المخصص لوزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية 8002472220.

يمكنك الاستعلام إلكترونيا بالدخول لموقع وزارة البيئة والمياه الزراعية.

ثم اختر خدمات،

بعد ذلك اختر كلمة (الاستعلام) ومنها الاستعلام عن دعم مربى الماشية.

ثم ادخل البيانات المطلوبة منك.

وأخيرا اضغط على (استعلام) وسوف تظهر لك كل المعلومات.

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