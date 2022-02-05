تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد الأوراق والشروط المطلوبة بالمملكة

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد، حيث من مميزاتها الاستقلال المالي والإداري بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مؤسسة التقاعد تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية ومقرها الرسمي في العاصمة السعودية مدينه الرياض، تقوم المؤسسة بتقديم عدد من المميزات المالية من بينها تمويل عقاري للمتقاعدين لشراء مسكن أو عقار خاص وأيضا مساعدات ماليه للمتقاعدين وغيرها من الخدمات الأخري، ومن المزايا الكثيرة المقدمة تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد وهى احد اهم التمويلات التي تهم كافة المتقاعدين في الأراضي السعودية، قد أعلنت المؤسسة العامه للتقاعد عدد من الشروط لكل من يرغب في الحصول على قرض من مؤسسه التقاعد كل هذه المعلومات سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد

أعداد كبيره جدا من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يهمهم كل المعلومات التي تخص تمويل مؤسسه التقاعد الشخصي، حيث يرغب أي متقاعد بعد بلوغه عامه الستين إن يحصل على عمل صغير خاص به، ولهذا جاء المؤسسة بتقديم قرض شخصي من مؤسسة التقاعد لعمل هذا المشروع الصغير، وهناك أيضا بنوك تقدم هذه المزايا من خلال تمويل للمتقاعدين، تمويل شخصي من مؤسسه التقاعد يقدم لكل المواطنين السعوديين والغير سعوديين أيضا وهذه احد مزايا المؤسسة العامه للتقاعد، وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة مزايا مؤسسة التقاعد والشروط الواجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل مؤسسة التقاعد بالمملكة.

شروط المؤسسة العامه للتقاعد

المتقدم لابد أن يكون من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين إلى أن لا يقل فترة الخدمة عن عامين.

لا يقل الحد الأدنى لمقدم الطلب عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

صاحب الطلب لا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي.

المتقدم لابد أن يكون خاضع للنظام التقاعد العسكري أو المدني.

أن لا يكون المتقدم لديه أي التزامات ماليه حتى يتمكن من تسديد القرض.

تقديم كل الأوراق التي تثبت قدرة مقدم الطلب على التسديد إلى مؤسسه التقاعد.

مميزات تمويل مؤسسة التقاعد