نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امتى هتتصرف .. موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 51 لشهر فبراير 2022 وهل تم فتح التسجيل في الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب بداية شهر فبراير يبحث مستفيدي دعم حساب المواطن عن موعد توفير وزارة التنمية الاجتماعية لدعم شهر فبراير للدفعة رقم 51، حيث سيتم إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية في موعد الدعم المحدد من كل شهر ميلادي وهو في اليوم العاشر من الشهر، والآن يرغب المستفيدين بمعرفة موعد إيداع دعم حساب المواطن بشهر فبراير وهل سيكون في العاشر من الشهر أم يوم يليه أو يسبقه.

موعد صرف دعم الدفعة 51 من حساب المواطن

ينتظر ملايين المستفيدين السعوديين من برنامج حساب المواطن إعلان البرنامج عن موعد صرف دعم الدفعة رقم51 المخصصة لشهر فبراير لكافة المستفيدين، وقد أوضح حساب المواطن التفاصيل التالية بشأن الدفعة المنتظرة:

يصرف دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية في العاشر من كل شهر ميلادي. وإذا كان العاشر هو يوم جمعة أي إجازة فيصرف الدعم بيوم الخميس، وإذا كان العاشر يوم سبت فإن الدعم يوفر بيوم الأحد. أي أن دعم شهر فبراير سيكون جاهزًا اليوم الموافق العاشر من شهر فبراير وتبقى حوالي عشرة أيام على الدعم.

كيفية الاستعلام عن دعم حساب المواطن

تمكن برنامج حساب المواطن من توفير الدعم لما يقرب من 50 شهرًا بشكل متصل، ولكن قد قام البرنامج بغلق باب التسجيل في الخدمة من شهر مارس الماضي للعام الماضي للعديد من الأسباب ولكن لم يذكر موعد نهائي حتى الآن حول عودة التسجيل في حساب المواطن.

ويمكن الاستعلام عن دعم حساب المواطن ومعرفة المزيد من التفاصيل حول البرنامج بمعرفة الخطوات التالية:

الرابط التالي للتوجه المباشر لبوابة حساب المواطن.

الضغط على زر الاستعلام ليقوم المستفيد بوضع رقم هويته وكلمة السر للتسجيل في البوابة.

وينقر على زر استمرار الاستعلام لكي يطلع على التفاصيل المعروضة.

وإننا بذلك قد قدمنا لكم موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 51 لشهر فبراير 2022 وأوضحنا من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، وقد أجبنا على سؤال هل تم فتح التسجيل في الدعم مرة أخرى أم لا، وأوضحنا خطوات الاستعلام عن نزول دفعة حساب المواطن في حسابات المستحقين.