خطوات تحديث بيانات الهوية بنك الرياض وأهم الشروط اللازمة للتحديث

تتنوع طريقة تحديث بيانات بنك الرياض من طريقة لأخرى، حيث يكون بإمكان العديد من المواطنين تحديثها بشكل إلكتروني أو التواصل معهم عن طريق التوجه للفرع، فحرص بنك الرياض على توفير خدمة جديدة يتم إضافاتها لرصيد خدماته الكثيرة، وهي تعد بمثابة خدمة لتحديث بيانات الهوية الوطنية.

طريقة تحديث بيانات بنك الرياض

أصبح بإمكان العميل تحديث بياناته الشخصية كبيانات الهوية الشخصية بشكل سهل وسريع وآمن، وهذا من خلال بنك الرياض بدون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع البنك عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال هاتف الرياض، وإليكم الخطوات، كالتالي:

تحديث البيانات عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم تحديث البيانات عن طريق الموقع ، وإليكم أهمها، كالتالي:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالرياض.

إدخال اسم المستخدم الخاص بالمواطن، وتسجيل كلمة السر.

تحديد الصفحة الرئيسية من القائمة التي ستظهر، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة دخول.

بعد ذلك سيتم توثيق البيانات عن طريق قيام البنك بإرسال رقم سري مؤقت عبر رسالة قصيرة.

يتم تسجيل هذا الرقم في مكان رمز توثيق الجوال، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة إرسال.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بحساب بنك الرياض، وسيكون في أعلى الصفحة رسالة تنبه بأن الهوية الوطنية قد انتهت أو قد أوشكت على الانتهاء ولابد من تحديثها.

يتم تحديث بيانات الهوية الجديدة، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة تحديث.

البنك سيقوم بإدخال بعض التعديلات على البيانات مباشرةً، وبعد الانتهاء من ذلك الأمر، يتم الخروج عن طريق النقر على أيقونة تسجيل الخروج الموجودة أعلى الصفحة، لضمان حماية البيانات من السرقة.

تحديث بيانات الهوية عن طريق هاتف الرياض

يمكن تحديث بيانات الهوية عن طريق هاتف الرياض من خلال مجموعة من الخطوات، وهي كالتالي: