شروط وخطوات الحصول على قرض من بنك الرياض لكلا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص

يبحث العديد من المواطنين حول الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض من بنك الرياض والتي تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأشخاص والموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام، وأيضاً يختلف باختلاف الموظفين الذين ينتمون إلى قطاع الشركات الكبرى.

شروط الحصول على قرض من بنك الرياض للعاملين بالقطاع الحكومي

ألا يقل سن الموظف المتقدم عن 22 سنة.

ألا تقل فترة الخدمة في مكان عمله عن 6 أشهر.

ضرورة إيداع الراتب من خلال نظام سريع.

يكون لديه خطاب تحويل الراتب موجه إلى بنك الرياض.

يجب ألا يقل الراتب الخاص بالموظف عن 5000 ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض من بنك الرياض للعاملين بقطاع الشركات الكبرى

هناك مجموعة من الشروط التي يتمتع بها بنك الرياض للعاملين بقطاع الشركات الكبرى، وإليكم أهم هذه الشروط، كالتالي:

لابد من تقديم خطاب بتحويل الراتب ويتم توجيهه لبنك الرياض.

ألا يقل سن المتقدم عن 22 سنة.

يتم عمل إيداع للراتب من خلال نظام سريع.

ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون الموظف قضى خدمته في العمل 3 أشهر، وهذا بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح رواتبهم من 5000 حتى 14999 ريال سعودي.

أن يكون الموظف قضى خدمته لمدة شهر واحد، وهذا بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ رواتبهم 15000 ريال فيما أعلى.

مزايا الحصول على قرض من بنك الرياض

يتمتع البنك بالعديد من المزايا، التي من شأنها تساعد العديد من الأشخاص على الحصول على قرض من بنك الرياض، وإليكم هذه المزايا، كالتالي:

يتوافق القرض مع الضوابط والأحكام الشرعية الإسلامية.

يحصل الشخص على موافقة مبدئية.

خطوات التقديم للحصول على قرض إلكتروني

يوجد مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتمكن الشخص من الحصول على قرض إلكتروني من بنك الرياض، وإليكم أهم هذه الخطوات، كالتالي: