خدمة الإستعلام عن الراتب وخدمات منصة اعتماد وزارة المالية بالمملكة

اعتمدت الحكومة السعودية منذ ساعات قليلة منصة اعتماد من خلال وزارة المالية وتشمل العديد من البوابات ذات أهمية والتي تقدم خدماتها للمواطنين، بالإضافة إلى ضم المؤسسات المختلفة التي تهدف إلى تقديم الخدمات الآلية التي يمكن الاستفادة منها وذلك تحت إشراف وزارة المالية لجميع المستفيدين ومن أهمها نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية بهدف تحقيق المرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشاريع الوطنية الأخرى، ونقدم بالمقال كيفية الإستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد وأهم الخدمات المقدمة بمنصة اعتماد، وتزايدت البحث على منصة اعتماد للموظفين خاصة مع اقتراب انخفاض رواتب الموظفين والموظفات في المملكة، وتعتبر الميزات التي توفرها هذه الخدمة قسم الاستعلام عن الرواتب والمستحقات في نظام المشتريات الحكومية السعودية من أهم وأكبر المبادرات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إنه أسهل من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة بالمنصة لكافة المواطنين والموظفين.

كيفية الاستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد:

تسعى المملكة الرعبية السعودية إلى التطوير المستمر وتحقيق رؤية 2030، حيث قامت وزارة المالية السعودية بتوفير حوالي 12 خدمة إلكترونية على أعلى مستوى تابعة للمنصة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وهي أهم خدمة للرواتب والمبالغ المستحقة للموظفين داخل الوزارة في المملكة عن طريق كشفها، وذلك بالخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة إعتماد.

ثم عليك بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية لموقع بيانات الاعتماد.

ثم تقوم بتحديد الاستعلام والمستحقات.

ثم عليك بكتابة وملء المعلومات الرئيسية مثل رقم هوية المستفيد.

ثم تقوم بتحديد الشهر المطلوب للاستعلام عنه.

الضغط على ايقونة عرض

تظهر صفحة تلقائية بها محتوى الاستعلام من المبلغ والتوقيت وكافة التفاصيل.

اهم أهداف منصة اعتماد وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية:

تهدف المنصة إلى إدارة العقود والالتزامات.

بوابة إدارة الحقوق المالية.

بوابة إدارة الميزانية.

إدارة المدفوعات.

إدارة المشتريات والمنافسة.

الخدمات المقدمة من منصة اعتماد الحكومية للمواطنين:

الدخل.

المسابقات والمشتريات.

العقود والتعميد.

المدفوعات.

الحقوق المالية للموظفين.

كيفية تسجيل الدخول في منصة اعتماد: