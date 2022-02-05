نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الإستعلام عن الراتب وخدمات منصة اعتماد وزارة المالية بالمملكة في المقال التالي
اعتمدت الحكومة السعودية منذ ساعات قليلة منصة اعتماد من خلال وزارة المالية وتشمل العديد من البوابات ذات أهمية والتي تقدم خدماتها للمواطنين، بالإضافة إلى ضم المؤسسات المختلفة التي تهدف إلى تقديم الخدمات الآلية التي يمكن الاستفادة منها وذلك تحت إشراف وزارة المالية لجميع المستفيدين ومن أهمها نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية بهدف تحقيق المرونة في ربط وتكامل المشروع مع المشاريع الوطنية الأخرى، ونقدم بالمقال كيفية الإستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد وأهم الخدمات المقدمة بمنصة اعتماد، وتزايدت البحث على منصة اعتماد للموظفين خاصة مع اقتراب انخفاض رواتب الموظفين والموظفات في المملكة، وتعتبر الميزات التي توفرها هذه الخدمة قسم الاستعلام عن الرواتب والمستحقات في نظام المشتريات الحكومية السعودية من أهم وأكبر المبادرات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إنه أسهل من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة بالمنصة لكافة المواطنين والموظفين.
كيفية الاستعلام عن الراتب من خلال منصة اعتماد:
تسعى المملكة الرعبية السعودية إلى التطوير المستمر وتحقيق رؤية 2030، حيث قامت وزارة المالية السعودية بتوفير حوالي 12 خدمة إلكترونية على أعلى مستوى تابعة للمنصة الجديدة التي تم الإعلان عنها، وهي أهم خدمة للرواتب والمبالغ المستحقة للموظفين داخل الوزارة في المملكة عن طريق كشفها، وذلك بالخطوات التالية:
- ادخل على رابط منصة إعتماد.
- ثم عليك بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية لموقع بيانات الاعتماد.
- ثم تقوم بتحديد الاستعلام والمستحقات.
- ثم عليك بكتابة وملء المعلومات الرئيسية مثل رقم هوية المستفيد.
- ثم تقوم بتحديد الشهر المطلوب للاستعلام عنه.
- الضغط على ايقونة عرض
- تظهر صفحة تلقائية بها محتوى الاستعلام من المبلغ والتوقيت وكافة التفاصيل.
اهم أهداف منصة اعتماد وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية:
- تهدف المنصة إلى إدارة العقود والالتزامات.
- بوابة إدارة الحقوق المالية.
- بوابة إدارة الميزانية.
- إدارة المدفوعات.
- إدارة المشتريات والمنافسة.
الخدمات المقدمة من منصة اعتماد الحكومية للمواطنين:
- الدخل.
- المسابقات والمشتريات.
- العقود والتعميد.
- المدفوعات.
- الحقوق المالية للموظفين.
كيفية تسجيل الدخول في منصة اعتماد:
- ادخل على رابط “موقع المنصة“.
- اما في حالة وجود حساب قم بإدخال “رقم السجل التجاري”.
- يقوم الشخص المستخدم بادخال كلمة المرور.
- التأكد من إدخال الرمز التأكيدي .
- ثم تقوم بالنقر على ايقونة “تسجيل الدخول”.
- اما في حالة إذا كان الشخص مستخدم جديد يقوم بإختيار مستخدم جديد.
- ثم عليك بإدخال وملء البيانات الخاصة به كالاسم، العمر، رقم البطاقة، الإقامة في الأماكن ذات الصلة.
- انتظر قليلا سوف يتم إرسال رسالة تأكيد على إيميل المستخدم ستستلم التأكيد بالبريد الإلكتروني.
- ثم عليك بإكمال عملية التسجيل.
- ثم عليك بادخال و ملء بيانات المستند .
- ثم تقوم بطباعة نموذج تفويض لكل من المؤسسة الرسمي وورق الشركة.
- تقوم الإدارة بالمنصة إرسال صورة توضح فيها التفيض الإلكتروني لتفعيل الحساب.
- ومن اهم ماتقوم به المنصة من خدمات للعميل حيث يتم دفع الفواتير بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية لهذا الموقع ثم بعد الضغط فوق المربع لشراء المستندات، ستظهر فاتورتك، وستقوم بدفع التكاليف والكميات المحددة لهذه الفاتورة، يمكنك دفع فاتورة الإنترنت باستخدام رقم حسابك المصرفي، إذا اكتمل إجراء استلام الرسوم، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رقم الفاتورة وتأكيد المعاملة.
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