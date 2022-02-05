نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتحسبه بسهولة .. طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 لكل فرد مستحق في المقال التالي
طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي هو ما يبحث عنه الكثير من السعوديين على صفحات الإنترنت الشخصية الخاصة بهم حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الدعم الخاص لأبنائها وبعد قيامها بفتح باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وقبول كثير من الأسر السعودية الجديدة قامت هذه الأسر بالتساؤل عن حساب قيمة الراتب وسوف نوضح طريقة حسابه من خلال هذا المقال.
طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص راتب الضمان الاجتماعي عن كريق عدة أساسيات وهي:
- تقوم الوزارة بجميع قيمة الدخل الشهري الخاص بالأسرة.
- تقوم الوزارة بعد ذلك بخصم ٥٠٪ من قيمة الدخل الشهري الذي قامت بحسابه.
- وتقوم بعد ذلك بإضافة إلى الدعم الغير مكتسب من دعم الحكومة.
- تتم مقارنة الدعم المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- ويتم حساب ١١٠٠ ريال لعائل الأسرة و٥٥٠ ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.
أحقية القبول لصرف أول راتب من الضمان الاجتماعي المطور 1443
بعد أن تعرفنا عن طريقة حساب قيمة راتب الضمان الاجتماعي نتعرف على أحقية القبول من خلال النقاط التالية
- يتم تحقيق أحقية القبول بعد ٢٠ يوم من التسجيل في الضمان.
- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأرسال رسائل إلى المسجلين على هواتفهم بالقبول أو بالرفض.
- على المتقدمين يمكن أن يقوم بالاستعلام على قبولهم أو رفضهم عن طريق الموقع الخاص بالوزارة.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
- يتم صرف الضمان للمستحقين من خلال عدة شروط وهي: أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية بصفة دائمة.
- يكون للمطلقات والارامل السعوديات وغير السعوديات المتزوجين من زوج سعودي.
- المطلقات والأرامل السعوديات المتزوجين من غير السعودي.
- المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولكن يوجد لها أيتام سعوديين.
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يصرف أيضا للأرامل والايتام المقيمين في السعودية بصفة دائمة.
- يجب على القادرين في الاسر السعودية التي سجلت في الضمان الاجتماعي المطور الانتظام ببرنامج التدريب والتوظيف للحصول على وظيفة أو مهنة بعد انتهاء مدة التدريب.
- يمكن لأحد أفراد الأسر المسجلة في نظام الاجتماعي المطور يدرس خارج السعودية لا يؤثر ذلك على صلاحية التسجيل.
- يجب أن تكون الأسر المسجلة لا تمتلك أي ممتلكات.
- تكون هذه الاسر الراغبة في الحصول على الدعم لا يوجد لها اي دخل أو يكونوا أصحاب دخل منخفض.
- لا يحصل على هذا الضمان من تنطبق عليهم الشروط ويعيشون في أماكن الايواء والسجون.
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